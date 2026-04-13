Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

Дарья Пшеничник
13 апреля 2026, 15:31
В четверг и пятницу в регионе местами будет идти небольшой дождь.
Прогноз погоды в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая погода будет в Житомире и области в течение недели
  • Какой день на этой неделе в Житомирской области будет самым теплым

В Житомирской области на этой неделе ожидается резкий контраст температур — от ночных морозов до весеннего мягкого тепла. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, погода с 14 по 17 апреля будет меняться постепенно: от сухих и холодных ночей до дождливых и более прохладных дней в конце недели, пишет Житомир.info.

Во вторник, 14 апреля, регион накроет переменная облачность без осадков. Ночные и утренние часы принесут ощутимые заморозки — в Житомире температура опустится до 0…–2°, по области местами до –3°. Днем воздух прогреется до 11–16°, а восточный ветер останется слабым.

В среду, 15 апреля, сохранится сухая погода, хотя ночные заморозки уже будут менее интенсивными и преимущественно на почве. Температура ночью составит 1–6° тепла, а днем поднимется до 12–17°. Ветер сменит направление на северо-западное, усилится до 5–10 м/с, но в целом погода останется комфортной.

В четверг, 16 апреля, над областью будет преобладать облачность с прояснениями, а местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температурный режим существенно не изменится: ночью 1–6° тепла, днем 12–17°. Ветер повернет на юг.

Пятница, 17 апреля, завершит неделю локальными дождями и небольшим похолоданием. Ночью ожидается 3–8° тепла, днем — 10–15°. Осадки будут кратковременными, но могут затронуть отдельные районы области.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

13:49Война
Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

12:00Аналитика
Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:50Экономика
Популярное

Ещё
Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Последние новости

15:47

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

15:31

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

15:09

Можно ли дарить нож: истоки древних запретов и способ обойти "проклятие"

14:53

Харьков при Терехове накопил рекордный долг за энергоресурсы - $1 миллиард

14:48

Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
14:39

"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращенииВидео

14:39

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

14:23

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

13:49

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

Реклама
13:38

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

13:24

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

12:58

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

12:45

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

12:15

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

12:14

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

11:55

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

11:50

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:20

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

11:13

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

Реклама
11:01

Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

10:58

"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

10:26

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

10:19

Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

10:02

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

09:53

Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

09:51

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

08:16

Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

08:03

Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

07:28

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

06:55

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

Реклама
12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять