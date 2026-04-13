Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

В четверг и пятницу в регионе местами будет идти небольшой дождь.

Прогноз погоды в Житомирской области

В Житомирской области на этой неделе ожидается резкий контраст температур — от ночных морозов до весеннего мягкого тепла. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, погода с 14 по 17 апреля будет меняться постепенно: от сухих и холодных ночей до дождливых и более прохладных дней в конце недели, пишет Житомир.info.

Во вторник, 14 апреля, регион накроет переменная облачность без осадков. Ночные и утренние часы принесут ощутимые заморозки — в Житомире температура опустится до 0…–2°, по области местами до –3°. Днем воздух прогреется до 11–16°, а восточный ветер останется слабым.

В среду, 15 апреля, сохранится сухая погода, хотя ночные заморозки уже будут менее интенсивными и преимущественно на почве. Температура ночью составит 1–6° тепла, а днем поднимется до 12–17°. Ветер сменит направление на северо-западное, усилится до 5–10 м/с, но в целом погода останется комфортной.

В четверг, 16 апреля, над областью будет преобладать облачность с прояснениями, а местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температурный режим существенно не изменится: ночью 1–6° тепла, днем 12–17°. Ветер повернет на юг.

Пятница, 17 апреля, завершит неделю локальными дождями и небольшим похолоданием. Ночью ожидается 3–8° тепла, днем — 10–15°. Осадки будут кратковременными, но могут затронуть отдельные районы области.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни.

