Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут негативно сказаться на здоровье.

Вы узнаете:

Какова мощность магнитной бури сегодня

Как долго продлится геомагнитный шторм

Когда закончится магнитная буря

Землю несколько дней накрывают мощные магнитные бури, которые достигали "желтого" и даже "красного" уровня опасности. Они могут ощутимо ухудшить самочувствие. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

Так, в четверг, 9 апреля, геомагнитный индекс составлял 3,5 балла, что соответствует желтому уровню опасности. 10 апреля показатели выросли до 4,5 балла. 11 апреля зафиксирован самый сильный всплеск — магнитная буря ударила с 5-балльной мощностью. А уже 12 апреля активность начала спадать: индекс снизился до 3,2 балла, что соответствует желтому уровню.

Сегодня, 13 апреля, мощность бури снизилась до минимума. Геомагнитная активность составляет всего K=3, что соответствует зеленому уровню опасности.

По прогнозам, 14 апреля солнечная активность останется в пределах зеленого уровня. А уже 15 апреля К-индекс составит 4 (желтый уровень), что классифицируется как средняя магнитная буря.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса В и пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Чем опасна магнитная буря

Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут:

вызывать кратковременные сбои в работе GPS и спутниковых систем;

влиять на радиосвязь;

создавать препятствия в навигации;

усиливать полярные сияния.

Магнитная буря / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

