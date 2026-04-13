Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

Инна Ковенько
13 апреля 2026, 09:51
Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут негативно сказаться на здоровье.
Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм
  • Какова мощность магнитной бури сегодня
  • Как долго продлится геомагнитный шторм
  • Когда закончится магнитная буря

Землю несколько дней накрывают мощные магнитные бури, которые достигали "желтого" и даже "красного" уровня опасности. Они могут ощутимо ухудшить самочувствие. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

Так, в четверг, 9 апреля, геомагнитный индекс составлял 3,5 балла, что соответствует желтому уровню опасности. 10 апреля показатели выросли до 4,5 балла. 11 апреля зафиксирован самый сильный всплеск — магнитная буря ударила с 5-балльной мощностью. А уже 12 апреля активность начала спадать: индекс снизился до 3,2 балла, что соответствует желтому уровню.

Сегодня, 13 апреля, мощность бури снизилась до минимума. Геомагнитная активность составляет всего K=3, что соответствует зеленому уровню опасности.

По прогнозам, 14 апреля солнечная активность останется в пределах зеленого уровня. А уже 15 апреля К-индекс составит 4 (желтый уровень), что классифицируется как средняя магнитная буря.

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм
По данным meteoprog, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса В и пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Чем опасна магнитная буря

Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут:

  • вызывать кратковременные сбои в работе GPS и спутниковых систем;
  • влиять на радиосвязь;
  • создавать препятствия в навигации;
  • усиливать полярные сияния.
    Читайте также:

    Что такое магнитная буря?

    Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

    Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

    магнитная буря когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

    Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

    10:02Мир
    Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

    Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

    09:51Синоптик
    Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

    Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

    08:16Фронт
    Популярное

    Ещё
    В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

    В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

    Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

    Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

    Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

    Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

    Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

    Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

    Последние новости

    10:26

    Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

    10:19

    Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

    10:02

    Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

    09:53

    Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

    09:51

    Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

    Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
    08:45

    Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

    08:16

    Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

    08:03

    Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

    07:28

    Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

    06:55

    Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

    05:11

    Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

    04:49

    Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

    04:35

    Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

    04:28

    В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

    03:15

    Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

    02:25

    Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

    01:21

    Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

    12 апреля, воскресенье
    23:56

    Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

    23:27

    "Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

    23:16

    В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

    22:33

    Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

    21:32

    РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

    21:16

    Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

    20:57

    Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

    20:51

    Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

    20:03

    Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

    19:55

    Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

    19:45

    Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

    19:35

    Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

    19:10

    Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

    19:05

    Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

    18:50

    Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

    18:43

    Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

    18:34

    В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

    18:25

    Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

    18:09

    Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

    18:03

    Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

    17:25

    Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

    17:02

    Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

    16:44

    Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

    16:30

    Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

    16:29

    Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

    16:15

    Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

    16:03

    "Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

    15:59

    Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

    15:15

    В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

    15:09

    Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

    14:43

    Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

    14:36

    Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

