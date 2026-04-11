Украину накрыла жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2026, 20:05
Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
Украину накрыла 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она может ухудшить самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну 10 апреля. Тогда она ударила с мощностью 4,5 балла. Уже сегодня 11 апреля она резко усилилась. Мощность магнитной бури стала 5-балльной. Ожидается, что 12-13 апреля мощность бури будет ниже - три балла.

Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса В. Сообщается, что 12 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 7 солнечных пятен.

Симптомы влияния магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

Украину накрыла жесткая магнитная буря

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

