Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Луцке будет прохладно. Температура воздуха там опустится до +1.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: unsplash.com

Какая будет погода ночью 14 апреля

Когда температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 13 апреля будет прохладной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

14 апреля в Украине будут заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили I уровень опасности. Тепло будет только в Закарпатье и в восточных областях.

"Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: ventusky

Погода 13 апреля

В Украине 13 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь на крайнем востоке. Также ожидается мокрый снег, а в Карпатах — снег. На востоке страны будет туман. Ветер будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В восточных и Сумской областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Ночью на Правобережье в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, кроме восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°, на востоке и северо-востоке 7-12°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +17

По данным meteoprog, 14 апреля в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +6...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +3...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Погода 14 апреля в Киеве

В Киеве 14 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем около 15° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили I и II уровень опасности из-за заморозков.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

