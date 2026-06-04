"Черные лебеди" для РФ маловероятны: политолог назвал ключевые риски для Кремля

Основные угрозы для устойчивости режима в России вполне предсказуемы — это экономика и техногенные катастрофы.

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Иван Преображенский исключил внезапное появление черных лебедей в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com Иван-Преображенский, скриншот

О чем сказал Иван Преображенский:

Крах кремлевского режима в случае начала кризиса займет до месяца

Экономический упадок является главной угрозой для стабильности РФ

Рыночная система агрессора все еще сохраняет запас прочности

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский не считает вероятным появление в России так называемых "черных лебедей" — событий, которые невозможно заранее предсказать.

По его словам, возможный крах авторитарного режима, если он начнется, может развиваться очень быстро — буквально за неделю или месяц. Однако на данный момент, подчеркнул эксперт, признаков системного разрушения власти нет.

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"Что может стать причиной разрушения? Все это предсказуемо. В первую очередь — экономика. Второе — военное поражение. Экономика гораздо более вероятна в нынешних условиях, военное поражение, к сожалению, сейчас значительно менее вероятно", - сказал Перображенский в интервью Главреду.

Отдельное внимание эксперт уделил техногенным и природным катастрофам. По его оценке, из-за сокращения инвестиций в инфраструктуру и возрастающего числа аварий в России сохраняется риск крупных инцидентов — от аварий на атомных объектах и разливов водохранилищ до взрывов складов и распространения опасных инфекций.

Он также отметил, что возможны вспышки заболеваний, включая сибирскую язву, на фоне нехватки медицинских кадров и перепрофилирования гражданских больниц под военные нужды. В таких условиях, по его словам, инфекция может распространяться по стране быстрее обычного.

При этом политолог подчеркнул, что все перечисленные сценарии уже хорошо известны и не являются "черными лебедями". По его мнению, власти в России осознают эти риски и стараются предотвращать их на ранних стадиях.

Говоря об устойчивости системы, Преображенский использовал образ "тришкиного кафтана", отметив, что ключевой вопрос заключается в способности властей одновременно контролировать разные кризисные зоны. Пока, по его оценке, у государства достаточно ресурсов, а российская экономика, несмотря на упрощение и огосударствление, сохраняет определенный запас прочности.

"Произойдет ли ситуация, когда у него будет так называемый тришкин кафтан: когда если здесь отрежешь — там развалится, если там отрежешь — это очень важный вопрос, но пока ресурсов хватает. К сожалению, российская рыночная экономика до сих пор достаточно рыночная и имеет очень большой запас прочности. Она становится все проще и проще, все больше похожей чуть ли не на советскую, но пока еще держится", - резюмировал Преображенский.

Ситуация в России - последние новости

Как писал Главред, прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог "русского мира", шовинист и украинофоб Дугин выделили сценарии будущего для страны-агрессора России на следующие 25 лет. Среди них поражение РФ в так называемой "СВО", применение ядерного оружия и колонизация России.

Экономика страны-агрессора РФ испытывает серьезные трудности, которые нарастают. Как заявил экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов, из-за санкций и бюджетных проблем власти были вынуждены заморозить бюджетные расходы и перестать их увеличивать. По его словам, главной проблемой РФ в начале 2026 года, по оценкам крупного бизнеса, стали неплатежи, генераторами которых являются госпредприятия, прежде всего, производители вооружений.

Представитель Российского добровольческого корпуса Российский добровольческий корпус Петр Бакумов (Вайс) заявил, что простого устранения или смены российского диктатора Владимира Путина недостаточно для реальных перемен в стране. По его мнению, даже в случае ухода лидера государственные структуры, политическая система, элиты и общественные настроения продолжат существовать в прежнем виде. Трансформация России возможна только через деятельность оппозиции, а не в рамках действующего режима.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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