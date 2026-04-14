Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

В среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории области ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы возможен слабый туман.
Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°. Днем температура повысится до 13-18° тепла.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
Погода во Львове 15 апреля
Во Львове также ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, однако днем пройдет небольшой дождь. Ночь и утро будут окутаны слабым туманом, что стоит учесть водителям.
Температура воздуха в городе ночью составит 3-5° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 14 апреля в Украине сохранится неустойчивая и прохладная погода. Синоптики предупреждают о заморозках до -5° в ночное время, из-за чего объявлен I уровень опасности. Самые высокие температуры прогнозируются в Закарпатье и в восточных областях.
Также в Украину может поступить пыль из Сахары, однако существенного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пылевая масса движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, тогда как над территорией Украины преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.
Кроме того, в Днепре 14 апреля ожидается комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Утром будет прохладно — +5…+8°, днем воздух прогреется до около +14°.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
