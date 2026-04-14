Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

Руслана Заклинская
14 апреля 2026, 17:28
Область пониженного давления постепенно вытесняет солнечный антициклон из Львовской области.
/ Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какая погода будет во Львовской области 15 апреля
  • Ожидаются ли осадки
  • Какой будет температура воздуха

В среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы возможен слабый туман.

видео дня

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°. Днем температура повысится до 13-18° тепла.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Погода в Украине 15 апреля
Погода в Украине 15 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 15 апреля

Во Львове также ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, однако днем пройдет небольшой дождь. Ночь и утро будут окутаны слабым туманом, что стоит учесть водителям.

Температура воздуха в городе ночью составит 3-5° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15-17° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 14 апреля в Украине сохранится неустойчивая и прохладная погода. Синоптики предупреждают о заморозках до -5° в ночное время, из-за чего объявлен I уровень опасности. Самые высокие температуры прогнозируются в Закарпатье и в восточных областях.

Также в Украину может поступить пыль из Сахары, однако существенного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пылевая масса движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, тогда как над территорией Украины преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.

Кроме того, в Днепре 14 апреля ожидается комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Утром будет прохладно — +5…+8°, днем воздух прогреется до около +14°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Львовщина Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода Львов
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять