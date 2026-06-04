Почему вода еле течет из душа: бытовой трюк поможет увеличить напор

Почистить лейку душа от известкового налета можно при помощи средств, которые есть у каждого дома.

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Чистка душевой лейки - простой способ вернуть сильный напор / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Засоренная лейка может заметно снижать напор воды

Очистить душевую лейку поможет обычный уксус

Для некоторых покрытий уксус нужно применять с осторожностью

Если напор воды в душе не очень сильный, это не обязательно означает проблему в водопроводной системе. Возможно, форсунки в душевой лейке покрылись известковым налетом, минералами и отложениями.

Чтобы решить проблему, их нужно почистить. Причем сделать это можно в домашних условиях.

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Чем лучше всего чистить душевые лейки

Как пишет Noklapja, засорившаяся душевая лейка — это не только функциональная, но и эстетическая проблема, поскольку она может выглядеть довольно неприглядно. Однако, после тщательной очистки лейка будет выглядеть как новая, а напор воды восстановится.

Что вам понадобится:

уксус;

теплая вода;

прочный полиэтиленовый пакет;

резинка или стяжка;

старая зубная щетка;

мягкая ткань;

зубочистка (по желанию).

Как почистить душевую лейку изнутри уксусом

Наполните пакет равным количеством белого уксуса и теплой воды. Наденьте пакет на душевую лейку так, чтобы он полностью её закрывал. Закрепите резинкой или стяжкой. Оставьте на 30–60 минут. Выньте пакет, а затем почистите отверстия зубной щеткой. Включите горячую воду на несколько секунд, чтобы смыть остатки грязи. Протрите насухо мягкой тканью.

Если проблема не исчезает, возможно, внутри душевой лейки скопился осадок. В этом случае стоит открутить лейку и проверить, нет ли внутри фильтра или сетки.Этот фильтр можно очистить водой, щеткой и уксусом. Важно учитывать инструкции производителя. Если форсунки изготовлены из резины, часто достаточно протереть их рукой или мягкой щеткой, чтобы удалить известковый налет.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Важно помнить, что уксус может повредить некоторые чувствительные поверхности, если его оставить на слишком долгое время, поэтому для душевых леек из бронзы, никеля, золота или со специальным покрытием рекомендуется сначала протестировать средство на небольшом участке или использовать чистящее средство, рекомендованное производителем.

Отбеливатель применять не рекомендуется, так как он может повредить поверхности и, как правило, не требуется для удаления известкового налета.

Смотрите видео - Как очистить душевую лейку:

Ранее Главред писал, что постоянная влажность и плохая вентиляция создают в ванной комнате благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и появления неприятных запахов. Чтобы поддерживать чистоту, не всегда нужно использовать дорогостоящие химические средства. Обычный уксус может решить множество проблем. Сейчас набирает популярность простой способ уборки дома — распыление уксуса вокруг унитаза.

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Об источнике: Noklapja Noklapja — это венгерский еженедельный женский журнал, который издается с 1958 года и входит в число старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.

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