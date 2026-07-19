РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

Враг нанес по Киеву почти 40 авиаударов всего за 40 минут.

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Зеленский отреагировал на ночной обстрел со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

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Враг нанес массированный ракетный удар по Киеву

Пострадали пять районов, есть жертвы

Зеленский призвал партнеров усилить ПВО

В ночь на воскресенье, 19 июля, Россия совершила одну из самых мощных баллистических атак на столицу. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.

По состоянию на утро в Киеве и области известно об одном погибшем и 16 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На трех участках продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей.

Атаки по регионам

Как отметил Зеленский, кроме столицы, удары зафиксированы и в Одесской области. Всего в течение недели Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Пострадали жители Одесской и Запорожской областей, зафиксированы разрушения в Сумской и Черниговской областях.

Президент напомнил, что под атаками также оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Приоритет - защита от баллистических ракет

Зеленский подчеркнул важность поставок современных систем перехвата:

"Защита от баллистических ракет - постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетного оружия. Эти поставки сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки".

В то же время Зеленский призвал партнеров не медлить с принятием новых решений по санкциям:

"Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений".

Сколько ракет производит РФ ежемесячно

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна изготовить 90 таких ракет.

По его словам, если с поставками необходимых компонентов все в порядке, то за месяц может быть произведено и более сотни баллистических ракет.

"Если Россия будет поддерживать такой же высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые три суток, то через месяц запасы баллистических ракет могут иссякнуть. Россияне будут продолжать производить новые ракеты, но перейдут на более жесткую экономию", - подчеркнул он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар баллистическими ракетами по Киеву 19 июля - что известно

Напомним, в ночь на 19 июля Киев пережил самый массированный удар баллистическими ракетами с начала полномасштабного вторжения РФ. В течение 40 минут россияне выпустили почти 40 ракет, что привело к разрушениям и пожарам в пяти районах столицы. По данным ГСЧС, один человек погиб, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшие последствия зафиксированы в Шевченковском районе, где горело трехэтажное здание и автомобили; во время разблокирования было обнаружено тело погибшего человека. В Соломенском районе спасатели долгое время тушили масштабный пожар в офисном центре, а в Святошинском удалось спасти четверых жильцов частного дома. Вспышки пожаров также зафиксированы в Днепровском и Деснянском районах.

Ударная волна повредила и гражданскую инфраструктуру. Существенно пострадал наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", которую временно закрыли для пассажиров. Поезда "зеленой" ветки курсируют без остановки, а сотрудники метрополитена устраняют последствия, чтобы восстановить работу эскалаторов и автоматики.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на президентских выборах в Украине 2019 года. По итогам голосования избран президентом Украины, сообщает Википедия.

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