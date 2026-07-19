Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

Дарья Пшеничник
19 июля 2026, 10:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Враг нанес по Киеву почти 40 авиаударов всего за 40 минут.

РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский
Зеленский отреагировал на ночной обстрел со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Главное из новости:

видео дня
  • Враг нанес массированный ракетный удар по Киеву
  • Пострадали пять районов, есть жертвы
  • Зеленский призвал партнеров усилить ПВО

В ночь на воскресенье, 19 июля, Россия совершила одну из самых мощных баллистических атак на столицу. По словам президента Владимира Зеленского, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели на Киев, а также 120 ударных дронов.

По состоянию на утро в Киеве и области известно об одном погибшем и 16 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На трех участках продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей.

Атаки по регионам

Как отметил Зеленский, кроме столицы, удары зафиксированы и в Одесской области. Всего в течение недели Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Пострадали жители Одесской и Запорожской областей, зафиксированы разрушения в Сумской и Черниговской областях.

Президент напомнил, что под атаками также оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Приоритет - защита от баллистических ракет

Зеленский подчеркнул важность поставок современных систем перехвата:

"Защита от баллистических ракет - постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетного оружия. Эти поставки сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки".

В то же время Зеленский призвал партнеров не медлить с принятием новых решений по санкциям:

"Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений".

Сколько ракет производит РФ ежемесячно

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна изготовить 90 таких ракет.

По его словам, если с поставками необходимых компонентов все в порядке, то за месяц может быть произведено и более сотни баллистических ракет.

"Если Россия будет поддерживать такой же высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые три суток, то через месяц запасы баллистических ракет могут иссякнуть. Россияне будут продолжать производить новые ракеты, но перейдут на более жесткую экономию", - подчеркнул он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар баллистическими ракетами по Киеву 19 июля - что известно

Напомним, в ночь на 19 июля Киев пережил самый массированный удар баллистическими ракетами с начала полномасштабного вторжения РФ. В течение 40 минут россияне выпустили почти 40 ракет, что привело к разрушениям и пожарам в пяти районах столицы. По данным ГСЧС, один человек погиб, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшие последствия зафиксированы в Шевченковском районе, где горело трехэтажное здание и автомобили; во время разблокирования было обнаружено тело погибшего человека. В Соломенском районе спасатели долгое время тушили масштабный пожар в офисном центре, а в Святошинском удалось спасти четверых жильцов частного дома. Вспышки пожаров также зафиксированы в Днепровском и Деснянском районах.

Ударная волна повредила и гражданскую инфраструктуру. Существенно пострадал наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", которую временно закрыли для пассажиров. Поезда "зеленой" ветки курсируют без остановки, а сотрудники метрополитена устраняют последствия, чтобы восстановить работу эскалаторов и автоматики.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актёр, комик, режиссёр, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на президентских выборах в Украине 2019 года. По итогам голосования избран президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обстрелы Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар ракетная атака на Киев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

10:15Украина
В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: объявлена ЧС

В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: объявлена ЧС

09:45Мир
Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший

Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший

09:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатом

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатом

Последние новости

10:36

Финансовый гороскоп на 20–26 июля: Тельцам — скидки, Рыбам — новые проекты

10:15

РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев - Зеленский

10:12

"40 минут — 40 ракет": украинские звезды ошеломлены ударом РФ по Киеву

09:45

В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: объявлена ЧС

09:37

Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
08:48

Кремль снижает "порог отбора" для заключенных, которых отправляют на войну

08:19

РФ атаковала Киев рекордным количеством баллистики: есть жертвы и значительные разрушенияФото

08:10

Война будет до 2029 года: Кущ про громкое заявление Трампамнение

05:55

"Могут летать сковородки": Lida Lee рассказала о ссорах с Салемом

Реклама
05:02

Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожаяВидео

04:30

Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026Видео

04:01

Боятся обидеть ложью: астролог назвала самые честные знаки зодиака

03:36

Мечты станут реальностью: какие три знака зодиака вступят в новую эру

03:03

Почему на окнах обязательно должны быть занавески — основные приметы о шторах

02:48

В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

01:30

Сенсационное открытие ученых: вирусы нашли новый способ обмануть иммунитет

18 июля, суббота
23:45

Новая высокая должность для Федорова: СМИ о неожиданном решении Зеленского

22:55

"Сподобився" или "змилувався": как на украинском заменить кальку "снизошол"

22:49

Фронт под давлением: в DeepState раскрыли, где продвинулись российские войска

22:05

Неприятно: стало известно, как прошла встреча принца Гарри и Меган с королем

Реклама
21:48

РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейскихФото

21:19

"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

21:19

Как часто нужно мыть голову — советы голливудской парикмахерши

20:46

Как правильно добавлять ваниль в тесто — способы сохранить аромат

20:37

РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

20:31

Командир "Волков Да Винчи" получил выговор от Сырского — в Генштабе назвали причину

20:30

Массовые акции из-за отставки Федорова: у Зеленского готовят важные решенияВидео

20:24

Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности

19:42

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — плоды, Весам — выбор

19:29

Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышейВидео

19:22

Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попалиФото

19:21

Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения СырскогоФото

19:10

Тревожный рекорд РФ: Коваленко об ударах по Украинемнение

19:02

Что делать после плохого сна — почему он снится и как действовать утром

18:41

Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число

18:37

Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

18:20

Китайский гороскоп на 20–26 июля: Драконам — приключения, Лошадям — ожидание

18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

Реклама
17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять