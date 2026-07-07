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Когда ждать нового массированного обстрела РФ: Коваленко раскрыл сроки

Алексей Тесля
7 июля 2026, 18:41
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За последний месяц Россия запустила по Украине 70 баллистических ракет, подчеркнул Александр Коваленко.
Искандер, Ту-95, ракетный удар
Появился прогноз новых ударов РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот ​

Главное из заявлений Коваленко:

  • За месяц Россия запустила по Украине 70 баллистических ракет
  • РФ вернется к интервалам между ударами – неделя-две

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал цикл ракетного производства в стране-агрессоре РФ.

"Сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна произвести 90 таких ракет. Если с поставками необходимых компонентов все в порядке, то за месяц может быть произведено и более сотни баллистических ракет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что за последний месяц Россия запустила по Украине 70 баллистических ракет:

  • за это время удалось накопить 20 ракет, которые поступили на склады;
  • если за месяц РФ произвела 90 ракет, а запустила 100, то, соответственно, 10 она взяла из запасов, сформированных ранее.

"Удар в ночь на 6 июля не мог быть обеспечен исключительно за счет внутреннего производства за три дня с момента предыдущей атаки. Ведь по Украине прилетело не 12 ракет, а 23. Россия не могла за этот промежуток времени произвести 23 баллистические ракеты, то есть во время этой атаки использовались НЗ, то есть накопленные запасы", - уточнил Коваленко.

По его мнению, если Россия будет поддерживать такой высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые трое суток, то через месяц ее запасы баллистических ракет могут иссякнуть. Поэтому россияне будут продолжать производить новые ракеты, но в то же время просто перейдут на более жесткую экономию.

При этом собеседник также предполагает, что вскоре россияне вернуться к традиционному циклу ракетных ударов по Украине – раз в одну-две недели.

"Я думаю, что на этот раз Россия нанесла удар всего через трое суток после предыдущей атаки лишь по одной причине – она стремилась вызвать панику среди украинцев, продемонстрировав способность россиян наносить удары каждые три-четыре суток. Но на самом деле России не хватит надолго, если она будет проводить массированные атаки каждые трое-четверо суток, и очень скоро вернется к традиционным интервалам между ударами – неделя-две", - резюмировал он.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Ночная атака баллистикой: в ЦПД объяснили возможные цели ударов

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ночной обстрел Киева, выразив мнение, что применение баллистических ракет в данном случае не преследует решающих военных задач и носит скорее демонстративный характер.

По его оценке, подобные атаки рассчитаны прежде всего на информационный и психологический эффект. Коваленко считает, что таким образом российское руководство стремится повлиять на восприятие событий внутри собственной страны, смещая внимание общества с внутренних проблем, включая сообщения о дефиците топлива и очередях на автозаправочных станциях.

Также глава ЦПД отметил, что удары по гражданской инфраструктуре могут использоваться как элемент информационной кампании, направленной на создание определенного общественного резонанса и поддержку пропагандистской повестки.

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко ракетный удар
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