Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

В среду, 7 июля, доллар подешевел по отношению к гривне, тогда как евро незначительно подорожал.

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Курс валют на 8 июля / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Каким будет курс доллара и евро 8 июля

Насколько упадет курс доллара 8 июля

Изменился ли курс евро

В среду, 8 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар ослабил свои позиции по отношению к украинской валюте, а евро показал незначительный рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 8 июля

Отмечается, что на среду официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,50 гривен за доллар. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению со вторником, 7 июля

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Курс евро на 8 июля

Зато курс евро пошел вверх. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,88 гривен, что на 2 копейки больше по сравнению с предыдущим днем, 7 июля

Курс злотого на 8 июля

Польский злотый не претерпел существенных колебаний. По данным НБУ, официальный курс злотого на 8 июля составляет 11,85 гривны за злотый, что на 1 копейку меньше по сравнению со вторником, 7 июля.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара и евро в июле - эксперт

В июле валютный рынок Украины может находиться под влиянием нескольких ключевых факторов, среди которых активность импортеров, динамика цен на энергоносители, объемы международной финансовой поддержки и ситуация с безопасностью. Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его оценкам, курс доллара в этот период, скорее всего, будет колебаться в пределах 44,5–45,5 грн/$, тогда как евро может находиться в диапазоне 51–53 грн/€, при условии, что соотношение евро к доллару на мировых рынках будет оставаться в коридоре 1,14–1,18

"То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме - без чрезмерных колебаний", - подытожил Лесовой.

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Главред ранее сообщал, что на вторник, 7 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривен за доллар, а евро - 50,86 грн/евро.

Ранее сообщалось, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии "Главреду" заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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