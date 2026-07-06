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Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

Руслана Заклинская
6 июля 2026, 19:29
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Имперская цензура и советская паспортная система на протяжении десятилетий стирали украинскую идентичность с помощью документов.
Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев
Почему украинцам меняли фамилии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Откуда взялись первые украинские фамилии
  • Почему россияне массово меняли их окончания
  • Как фамилия выдаёт национальность человека

Главный герой пьесы "За двумя зайцами" Свирид Голохвостый намеренно называл себя по-русски, поскольку считал, что так выглядит солиднее, и скрывал свою настоящую фамилию. Точно так же во времена империи и Советского Союза поступали десятки тысяч реальных украинцев. Некоторые меняли фамилию добровольно, а большинство - под давлением системы, которая десятилетиями перекраивала украинскую идентичность.

"Главред" выяснил, почему украинцам меняли фамилии и делали их похожими на русские.

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Откуда появились первые украинские фамилии

Историки отмечают, что право иметь постоянное второе имя в Украине сначала распространялось не на все население, а лишь на узкий круг сословий. Об этом на своем YouTube-канале рассказала журналистка и исследовательница истории Ольга Сидоренко.

"Украинские фамилии - одни из древнейших в Европе. Первые появляются в украинских документах в XIV–XV веках. Но тогда фамилии имели только дворянские роды, монархи и священнослужители, например, князья Острожские", - отметила Сидоренко.

Впоследствии фамилии стали образовывать от имен родителей, профессий, внешности и черт характера простых людей. Наиболее распространёнными для украинского языка стали окончания на -енко, -юк, -чук, такие как Сидоренко, Гнатюк или Гребенчук.

Русификация фамилий во времена империи и большевиков

Украинские фамилии не устраивали российские власти еще со времен империи: сначала царь упрощал дворянские фамилии, а после прихода к власти большевиков русификация коснулась уже всех слоев населения. К фамилиям украинцев начали добавлять чуждые нашему языку окончания -ов, -ев, -ин: так Щербак становился Щербаковым, Запорожец - Запорожцевым, Шульга - Шульгиным, Чумак - Чумаковым, а Хрущ - Хрущевым.

Смотрите видео о том, как русифицировали украинские фамилии:

Эта практика имела и личное измерение для конкретных семей. Предок украинского общественного деятеля Сергея Ефремова, служившего православным священником, был вынужден сменить свою украинскую фамилию Охрименко на русскую Ефремов, чтобы получить приход.

Самым громким примером сопротивления стал случай с известным силачом.

"Фамилию известного силача Ивана Поддубного намеренно записали как Поддубный. Еще и национальность указали как русская. Но спортсмен собственноручно исправил на Поддубный и украинец. И за это был арестован НКВД", - рассказала Сидоренко.

Как русифицировали фамилии военных и чиновников

Русификация фамилий значительно усилилась в годы Второй мировой войны, когда советская армия массово присваивала звания и переводила людей на партийную работу. Офицеру и партийному функционеру в такой системе надлежало соответствовать образу "своего" человека, даже если его настоящая фамилия была сугубо украинской.

"Особенно это явление набирает обороты в 40-х годах, когда советская армия начинает массово присваивать звания и одновременно переводить людей на партийную работу. А если ты уже офицер и партийный человек, то обязательно должен быть еще и русским человеком. А с украинской фамилией Бондарь так не пойдет. Поэтому приходится становиться Бондаревым", - пояснила журналистка.

По словам Сидоренко, эти исторические механизмы можно проследить даже в современной России.

"Кстати, представитель Минобороны Российской Федерации носит фамилию Конашенков. Это говорит о том, что, вероятно, его дед или отец были переписаны в армии. К фамилии Конашенко добавили букву В. Для того, чтобы фамилия звучала по-русски. Результат этого русификации мы с вами видим", - подчеркнула исследовательница.

Паспортизация 70-х годов и фальсификация фамилий

Новый виток русификации фамилий пришелся на 70-е годы, когда паспорта наконец начали выдавать крестьянам. Для советских чиновников это стало удобным поводом менять украинские окончания буквально одним росчерком пера.

"Русификация фамилий набрала новые обороты в 70-х годах, когда крестьянам начали выдавать паспорта. Это было просто золотое время для фальсификаций. Казалось бы, такая мелочь - изменить одну-две буквы, и вот ты уже этнический россиянин", - отметила Сидоренко.

Так Сидир превращался в Сидорова, Петренко - в Петрова, а Иванов - в Иванова. Исследовательница подчеркивает, что эти изменения не всегда были следствием неграмотности паспортных чиновниц.

"Но если вы думаете, что малограмотных паспортчиц грызла совесть за это, то нет. Потому что за этим также стояла целенаправленная политика. Ведь они сознательно убирали украинские окончания и писали русские", - убеждена журналистка.

Почему сами украинцы меняли свои фамилии

Не только государство навязывало новые фамилии - часть людей шла на это добровольно ради собственного будущего. Переезд в большой город часто ставил украинцев перед жестким выбором между карьерой и собственным именем.

"Украинцы, переезжавшие в крупные города, оказывались перед трудным выбором. Ведь если они хотели строить карьеру, они не могли этого сделать, будучи Остапенко. Поэтому меняли фамилию на Остапенков. С русской фамилией легче было продвигаться по службе. С русской фамилией ты выглядел своим в этой системе", - рассказала Сидоренко.

Масштаб и последовательность этой политики, по мнению исследовательницы, красноречиво свидетельствуют о её истинной цели.

"Русификация фамилий была частью масштабной политики ассимиляции. Стереть всех вокруг и создать нового человека СССР. Конечно, по подобию старшего брата", - подчеркнула Сидоренко.

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О личности: Ольга Сидоренко

Канал "sydorenko91" в TikTok принадлежит Ольге Сидоренко - журналистке, увлекающейся историей и коллекционированием старых фотографий.

Этот молодой украиноязычный канал посвящен истории, традициям и культуре Украины. Автор обещает, что здесь можно найти информацию, которая, возможно, не попадет ни в один учебник.

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