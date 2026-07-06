Были дома на момент взрыва: российская ракета разрушила жилье двух работниц медиа

Больше всего от атаки пострадали верхние этажи жилого дома.

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Квартира работниц медиа пострадала в результате массированного обстрела этой ночью / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/s.chepurenko

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В результате удара по Киеву пострадал дом, в котором жили две работницы медиа

Во время взрыва женщины находились в квартире, но они остались живы

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия подвергла Киев массированной атаке. В результате атаки пострадал и Подольский район столицы. В частности, вражеская ракета разрушила жилье специалистки по коммуникациям "Медиацентра Украина" Светланы Чепуренко и корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Об этом Светлана Чепуренко сообщила в Facebook. Она рассказала, что в квартире уже вряд ли можно будет жить.

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Пост Светланы Чепуренко в Facebook

"Это была наша квартира. Вряд ли она теперь будет пригодной для жизни. Вражеская ракета не уничтожила наши жизни, но уничтожила их большую часть. Работы по разбору завалов продолжаются. Но уже сейчас будем благодарны за финансовую помощь", - написала она.

Поврежденный дом, в котором проживали работницы медиа / фото: facebook.com/s.chepurenko

По данным ТСН, на момент взрыва Светлана и Екатерина находились в квартире. Однако им удалось выбраться, работницы медиа остались живы. При этом верхние этажи их дома полностью разрушены.

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Что стало причиной всех попаданий в Киеве

Главред писал , что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, баллистические ракеты РФ стали причиной всех попаданий в столице.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Для их перехвата Украине крайне необходимы системы Patriot и их аналоги. Поэтому вопрос усиления защиты Украины будет подниматься на дипломатическом уровне, ведь противник воспользовался дефицитом ракет-перехватчиков.

Удар по Киеву 6 июля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июля Киев подвергся массированному удару со стороны России. Враг выпустил 68 ракет и еще 351 ударный дрон. Сейчас в столице продолжается ликвидация последствий атаки.

В Подольском районе столицы осколки снарядов повредили 21-этажный жилой дом. Зафиксировано частичное разрушение строительных конструкций между 3-м и 4-м этажами.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила этой ночью 363 цели - 37 ракет и 326 беспилотников, среди них 31 крылатую ракету Х-101 и 6 ракет "Калибр".

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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