В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

Главное:
- Украинские дроны атаковали Россию
- В Ярославле в результате атаки горит один из самых мощных НПЗ
В ночь на 6 июля Силы обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. В городе Ярославль начался масштабный пожар. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
По его данным, после украинской атаки горит НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - шестой по мощности нефтеперерабатывающий завод в РФ, который перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год.
В Силах беспилотных систем подтвердили, что сегодня они совершили атаку на Ярославль.
"Из ключевых НПЗ, снабжающих Москву, по состоянию на вчера полноценно работал в основном только Ярославский. Остальные три - остановлены или сильно повреждены. Это уже вызвало дефицит топлива в Москве и Московской области. Поэтому сегодня мы в Ярославле, дальше посмотрим вместе, что будет. А будет весело", - говорится в сообщении.
Как Кремль пытается компенсировать нехватку бензина после атак Украины
Главред писал, что, по словам аналитика по энергетической политике и санкциям Максима Гардуса, на фоне дефицита топлива из-за украинских атак на НПЗ Москва планирует закупать до 400 тысяч тонн бензина в месяц.
Беларусь уже почти утроила железнодорожные поставки - до более чем 70 тысяч тонн за первую половину июня. У Казахстана Россия пыталась приобрести около 50 тысяч тонн АИ-92.
Удары Украины по НПЗ РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.
Впоследствии стало известно, что Кстовский НПЗ играет ключевую роль в энергетической системе РФ. Он обеспечивает топливом не только гражданский сектор, но и напрямую обслуживает российскую военную логистику, поставляя топливо для нужд армии.
Накануне, в ночь на 28 июня, Силы специальных операций Украины нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ. Он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.
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О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.
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