Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ

Вы узнаете:
- Почему огурцы горькие в жаркую погоду
- Какие способы устраняют горький привкус
- Можно ли консервировать горькие огурцы
Летняя жара часто становится настоящим испытанием для огородников. В этот период огурцы нередко приобретают неприятный горький привкус, и многие считают такой урожай испорченным.
Главред расскажет о нескольких простых приемах, которые спасут урожай огурцов.
Почему огурцы становятся горькими
Причиной горечи является природное вещество - кукурбитацин. Оно вырабатывается растением в стрессовых условиях: во время продолжительной жары, резких перепадов температур или неправильного полива. Больше всего этого вещества накапливается у плодоножки и в кожуре. Хотя вкус становится неприятным, для здоровья человека кукурбитацин не представляет опасности, пишет РБК-Украина.
Как убрать горький привкус
Есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать огурцы пригодными к употреблению:
Холодная вода. Если срезать кончики и замочить плоды в очень холодной воде на несколько часов, горечь уменьшится, а огурцы снова станут хрустящими.
Очистка кожуры. Поскольку кукурбитацин концентрируется снаружи, достаточно срезать кожуру более толстым слоем вместе с частью мякоти.
Соль. Нарезанные огурцы можно посыпать солью и оставить на полчаса, после чего промыть. Есть и более быстрый способ: разрезать огурец пополам и потереть срезы друг о друга. Образовавшаяся белая пенка вытягивает горечь, которую легко смыть водой.
Использование для консервирования
Даже если огурцы остаются горькими, их не стоит выбрасывать. Во время маринования соль, уксус и специи полностью нейтрализуют кукурбитацин. В готовых зимних заготовках неприятного привкуса уже не будет.
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Смотрите видео о том, почему огурцы имеют горький привкус:
@greenlife_agro Почему огурцы горькие? Причины просты, но большинство их игнорирует. Знаешь эти моменты - получишь вкусный урожай ?#огурцы#огород#садгород#огородники#дачасоветы#greenlife♬ som original - Ukraine / Portugal
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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