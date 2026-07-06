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Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ

Инна Ковенько
6 июля 2026, 10:02
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Горькие огурцы после летней жары - распространенная проблема, но такой урожай еще можно спасти.
Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ
Как убрать горький привкус огурцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему огурцы горькие в жаркую погоду
  • Какие способы устраняют горький привкус
  • Можно ли консервировать горькие огурцы

Летняя жара часто становится настоящим испытанием для огородников. В этот период огурцы нередко приобретают неприятный горький привкус, и многие считают такой урожай испорченным.

Главред расскажет о нескольких простых приемах, которые спасут урожай огурцов.

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Почему огурцы становятся горькими

Причиной горечи является природное вещество - кукурбитацин. Оно вырабатывается растением в стрессовых условиях: во время продолжительной жары, резких перепадов температур или неправильного полива. Больше всего этого вещества накапливается у плодоножки и в кожуре. Хотя вкус становится неприятным, для здоровья человека кукурбитацин не представляет опасности, пишет РБК-Украина.

Как убрать горький привкус

Есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать огурцы пригодными к употреблению:

Холодная вода. Если срезать кончики и замочить плоды в очень холодной воде на несколько часов, горечь уменьшится, а огурцы снова станут хрустящими.

Очистка кожуры. Поскольку кукурбитацин концентрируется снаружи, достаточно срезать кожуру более толстым слоем вместе с частью мякоти.

Соль. Нарезанные огурцы можно посыпать солью и оставить на полчаса, после чего промыть. Есть и более быстрый способ: разрезать огурец пополам и потереть срезы друг о друга. Образовавшаяся белая пенка вытягивает горечь, которую легко смыть водой.

Использование для консервирования

Даже если огурцы остаются горькими, их не стоит выбрасывать. Во время маринования соль, уксус и специи полностью нейтрализуют кукурбитацин. В готовых зимних заготовках неприятного привкуса уже не будет.

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Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, почему огурцы имеют горький привкус:

@greenlife_agro Почему огурцы горькие? Причины просты, но большинство их игнорирует. Знаешь эти моменты - получишь вкусный урожай ?#огурцы#огород#садгород#огородники#дачасоветы#greenlife♬ som original - Ukraine / Portugal

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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