Не только "красная смородина": какое еще древнее украинское название имеет ягода

В украинском языке у этой ягоды есть древнее местное название, связанное с реками, которое и сегодня используется в нескольких регионах страны.

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Как ещё можно назвать красную смородину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Как еще можно назвать красную смородину на украинском языке

Откуда происходит слово "порічки"

Лето - сезон, когда на огородах созревают кисло-сладкие ароматные ягоды, которые большинство украинцев привыкли называть "красной смородиной". Однако в украинском языке для этого растения издавна существует отдельное собственное название – "порічки", сообщает 24 Канал.

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Откуда происходит слово "порічки"

Название тесно связано с водоемами, ведь дикие кусты этой ягоды когда-то массово росли вдоль берегов рек и ручьев. Именно поэтому в народе растение стали называть "по рекам" - отсюда и закрепилось слово "порічки", отмечает этимологический словарь "Горох".

Эту же этимологию воспели и музыканты YAKTAK и KOLA в песне "Порічка".

"Солодка порічка, що росте по річках", - поется в припеве.

Историческое употребление слова фиксирует и украинская классика. В произведениях Остапа Вишни и Марка Вовчка "порічки" упоминаются наряду с другими традиционными для украинского огорода ягодами.

"За ставком – ягідники: там і порічки, і чорна смородина, і малина, і аґрус, і полуниці", - писал Остап Вишня.

"Сидить [молодиця] за столом, а перед нею повна миса червоних порічок", - отмечал Марко Вовчок.

Помимо литературной формы, в разных регионах бытуют и диалектные варианты названия - "пожички", "позички", "шпоришки". Латинское ботаническое название растения – Ribes rubrum L., а его родиной считают Западную Европу, в частности Францию, Италию, Бельгию и Германию.

Чем красная смородина отличается от черной

Слово "смородина" в украинском языке традиционно закрепилось именно за черной разновидностью ягоды. Оно происходит от древнего слова "сморід", которое когда-то обозначало не только неприятный, но и любой сильный, резкий запах - именно такой аромат имеет растертый листок черной смородины.

Крыжовник и черная смородина относятся к одному ботаническому роду, однако являются разными видами растений, поэтому в языке их издавна различают отдельными названиями. В целом ботаники насчитывают около 19 видов "порічок", а кусты, усыпанные ягодами, считаются довольно декоративными в саду.

В устной речи слово "порічки" никогда не исчезало - его до сих пор можно услышать на Волыни, Подолье, в Галичине и во многих центральных областях Украины. Ягоды активно используют для приготовления желе, варенья, вина и начинок для пирогов, а благодаря высокому содержанию природного пектина желе из поричек застывает даже без желатина.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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