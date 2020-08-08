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Простой рецепт варенья из красной смородины

8 августа 2020, 10:38

Как быстро приготовить вкусное варенье из необычной красной смородины на зиму - простой рецепт раскрыла харизматическая ведущая Ревизора Юлия Панкова.

Варенье из красной смородины
Варенье из красной смородины / Pixabay

Красная смородина содержит меньше сахара, чем черная. Ее чаще используют для приготовления джемов и варенья на зиму. Летом из нее получается замечательный ягодный морс, который утоляет жажду. Ягоды имеют полезные свойства, которые стимулируют работу кишечника. Ведущая проекта проекта Ревизор, который показывает Новый канал, Юлия Панкова делится рецептом приготовления легкого и вкусного варенья-желе из смородины.

"Ягода обладает полезными свойствами, которые стимулируют работу кишечника. Рекомендую ее поесть вдоволь и запастись на зиму. Вот вам оригинальный и простой рецепт вкусностей из этой ягоды", - говорит ведущая.

Варенье из красной смородины ингредиенты:

  • 1 кг. - смородины
  • 1,25 кг. - сахара
Красная смородина
Красная смородина / Pixabay

Читайте такжеПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти КаменскихПриготовление:

  1. Разомните красную смородину. Добавьте к ней воду. Вскипятите.
  2. Процедите через марлю и хорошо отожмите сок.
  3. В сок всыпьте сахар и варите на сильном огне 30 минут (с момента закипания). После этого сделайте пробу: влейте ложку сока на тарелку. Если сок через 10 минут сгустится, значит желе готово, если же сок останется жидким, то нужно продолжать варить. Желе должно получиться густое, как обычное желе с желатином.
  4. Готовое желе охладите и переложите в банки.

Готово, приятного аппетита!

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