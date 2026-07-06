Что добавить в воду для мытья пола, чтобы в доме пахло уютом: секретный ингредиент

Одна простая специя, которая есть на каждой кухне, способна заменить дорогие магазинные средства и наполнить дом ощущением уюта.

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Чем мыть пол, чтобы в доме был приятный запах / Коллаж: Главред, фото: freepik

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Что добавить в воду для мытья пола

Какая специя заменит химические освежители

Сколько капель эфирного масла нужно на ведро

Уборку дома можно превратить в приятный ритуал, если добавить в воду для мытья пола правильные натуральные ингредиенты. Уксус, эфирные масла, лимонный сок или даже обычная корица способны не только очистить поверхности, но и наполнить помещение стойким приятным ароматом, пишет ТСН.

Самым популярным натуральным средством для мытья пола остается обычный уксус. Он не только удаляет грязь, но и нейтрализует неприятные запахи, поэтому после уборки исчезает ощущение затхлости, а поверхность становится более блестящей.

Для приготовления раствора достаточно добавить примерно 100 мл уксуса в ведро с тёплой водой и тщательно перемешать. Впрочем, есть важное предостережение: уксус не стоит использовать на мраморе или натуральном камне, поскольку он может повредить поверхность.

Эфирные масла и лимон для свежести

Чтобы придать помещению приятный запах, часто используют эфирные масла - они не только ароматизируют пространство, но и обладают легкими антибактериальными свойствами. Самые популярные варианты - лаванда, которая создает ощущение спокойствия, лимон, придающий свежесть, эвкалипт для освежения воздуха и чайное дерево, помогающее бороться с микробами. На ведро воды обычно добавляют 5–7 капель выбранного масла.

Еще один природный освежитель и обезжириватель - обычный лимон. Его сок хорошо удаляет жирные пятна, дезинфицирует поверхности и оставляет легкий цитрусовый аромат, поэтому для приготовления раствора достаточно выжать сок одного лимона в ведро с теплой водой. Особенно хорошо этот способ подходит для мытья пола на кухне.

Хозяйственное мыло и простая специя для уюта

Классическим вариантом уборки остается мыльный раствор на основе хозяйственного мыла - он хорошо справляется с пылью, следами от обуви и жирными пятнами и подходит для большинства типов пола. Для дополнительного эффекта в воду можно добавить несколько капель эфирного масла, тогда уборка превратится и в своеобразную ароматерапию.

Отдельного внимания заслуживает ингредиент, который часто недооценивают, - обычная корица. Она обладает естественным тёплым ароматом и помогает создать ощущение уюта и чистоты в доме, а во время уборки постепенно источает запах, который остаётся в помещении ещё некоторое время.

Для этого достаточно добавить 1–2 палочки корицы в ведро с горячей водой или небольшую щепотку молотой пряности, следя за тем, чтобы она не оставила осадка на полу.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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