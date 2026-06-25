Зачем обертывать метлу фольгой: простой лайфхак для более быстрой уборки

Фольга на метле помогает уменьшить статическое электричество и удерживать пыль. Благодаря фольге на метле пол дольше остается чистым после уборки.

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Фольга на метле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Зачем обертывать метлу алюминиевой фольгой

Как фольга помогает собирать пыль и шерсть

Когда нужно заменять фольгу на метле

В социальных сетях и группах, посвященных уборке, начал распространяться новый совет. Пользователи рекомендуют обертывать метлу алюминиевой фольгой, чтобы эффективнее собирать грязь с пола — Главред расскажет подробнее об этом методе.

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Как рассказывают специалисты cronista, этот способ способен существенно изменить процесс уборки. Эффект объясняют физическими свойствами алюминия, который помогает собирать мелкий мусор, часто остающийся на полу после использования обычной щетки.

Почему этот метод работает

После подметания на керамической плитке, ламинате или виниловом покрытии нередко остаются мелкие частицы пыли, которые трудно убрать. Обертывание метлы фольгой помогает справиться с этой проблемой благодаря воздействию на статическое электричество.

У этого трюка есть несколько практических преимуществ.

Собирает мелкую пыль

Фольга помогает удерживать мельчайшие частицы, которые обычно разлетаются в разные стороны во время подметания.

Предотвращает скопление волос

К щетке меньше прилипают волосы, шерсть домашних животных и ворс.

Уменьшает статический заряд

Фольга помогает снизить уровень статического электричества на полу, поэтому грязь не притягивается к поверхности сразу после уборки.

Защищает щетку

Слой фольги частично снижает износ щетины и корпуса инструмента.

Видео о том, как правильно использовать фольгу, можно посмотреть здесь:

Как применить этот способ

Для этого понадобятся только обычная метла и рулон алюминиевой фольги.

Отрежьте прямоугольный кусок фольги такой ширины, чтобы он полностью покрывал рабочую часть метлы. Оберните фольгой щетину или жесткую основу инструмента. Плотно прижмите фольгу руками, чтобы она хорошо зафиксировалась и не смещалась во время работы. Подметите пол, как обычно.

Благодаря этому пыль собирается быстрее, а необходимость повторно проходить метлой одно и то же место уменьшается.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как часто нужно менять фольгу

Специалисты по уборке советуют заменять алюминиевую фольгу каждые несколько дней. Также её стоит заменить, если она сильно помялась, загрязнилась или порвалась. Частота замены зависит от типа напольного покрытия и от того, как часто проводится уборка.

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