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Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

Анна Ярославская
2 июля 2026, 08:45
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Беспилотники атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.
Атака на НПЗ в Кстово
Беспилотники нанесли удар по крупному НПЗ в Кстово / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Под удар дронов попал один из четырех мощнейших НПЗ России
  • Мощность атакованного завода в Кстово - 17 млн тонн нефти в год
  • Это как минимум третья атака на гигант нефтепереработки в 2026 году

Утром 2 июля территорию страны-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попал один из крупнейших НПЗ России - Кстовский нефтеперерабатывающий завод компании "ЛУКойл", расположенный в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Как отмечает российский Telegram-канал Astra, рядом с НПЗ находится Новогорьковская ТЭЦ.

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Удар по НПЗ
Удар по НПЗ / Фото: t.me/astrapress

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из гигантов российской нефтепереработки, входящий в четверку самых мощных НПЗ страны. Проектная мощность завода составляет 17 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум и другие нефтепродукты.

НПЗ в Кстово атаковали дроны
НПЗ в Кстово атаковали дроны / Фото: t.me/exilenova_plus

Кстовский НПЗ играет ключевую роль в энергетической системе РФ. Он обеспечивает топливом не только гражданский сектор, но и напрямую работает на российскую военную логистику, поставляя горючее для нужд армии.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что за ночь силы ПВО якобы уничтожили 30 украинских беспилотников. По его словам, падение обломков вызвало "некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов". Погиб один человек, еще четверо - пострадали.

Ранее "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был атакован в мае и апреле 2026 года.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по тылу оккупантов - новости

Как писал Главред, утром 1 июня в российской Пензе прогремели взрывы. Над городом поднялись клубы дыма. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Мониторы писали о том, что под удар дронов попали местный подшипниковый завод и фабрика Маяк. Также было атаковано АО "НИИФИ".

Позже в Генштабе ВСУ уточнили, что подразделения Сил обороны Украины поразили АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области РФ. Масштабы ущерба уточняются.

В ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ оказалась под массированной атакой дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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