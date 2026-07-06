Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

Четверо военных не вернулись с боевого вылета, прикрывая украинское небо.

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Экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы

Погиб экипаж Ми-8 из 16-й бригады "Броды"

Вертолёт перехватывал вражеские дроны 30 июня

Прощание с военными состоится 7 июля в Бродах

Во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских беспилотников 30 июня 2026 года погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". В состав экипажа входили четверо военнослужащих, которые выполняли боевую миссию по защите украинского неба. Об этом сообщил Бродовский городской совет.

В общине уже объявили дату и порядок прощания с погибшими защитниками. Церемония состоится 7 июля: в 9:30 на Аллее Героев встретят траурный кортеж, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста совершат обряд прощания.

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"Свой последний бой приняли: командир экипажа, капитан Юрий Ворон; летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль; воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга. Они до последнего выполняли свой воинский долг, защищая украинское небо, прикрывая наших пехотинцев, поддерживая боевые подразделения и спасая жизни украинских воинов", - сообщили в Бродовском городском совете.

Что известно о погибших

Командир экипажа Юрий Ворон посвятил свою жизнь военной авиации еще со школьных лет. Он родился в Бродах, учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, а после выпуска начал службу в родной бригаде.

Военный принимал участие в Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов. За службу был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У него остались жена, сын и родители.

Среди погибших также старший штурман-летчик Валентин Мукшинов, который родился в Киеве и получил военное образование в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабной войны он выполнял боевые задачи на различных направлениях.

В городском совете отметили, что офицер проявил мужество и высокий профессионализм во время боевых вылетов, а среди государственных наград имел звание полного кавалера ордена "За мужество". У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

В состав экипажа входил и бортовой авиационный техник Богдан Хмиль. После обучения по специальности "Авиационный транспорт" в Харьковском национальном университете Воздушных Сил он в марте 2022 года поступил на службу в 16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды".

По информации горсовета, военнослужащий неоднократно участвовал в выполнении боевых задач в составе экипажа, отвечая за подготовку авиационной техники к полётам. За службу был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины". У него остались жена и родители.

Четвертым членом экипажа был старший воздушный стрелок Михаил Деряга. В ряды армейской авиации он вступил в конце 2023 года, а до этого учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже.

В Бродовском городском совете сообщили, что военный выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины, а за проявленное мужество был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени. У Героя остались жена, сын, родители и брат.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может повторить массированный удар по Украине. По его оценке, во время предыдущего удара было задействовано около 500 ударных беспилотников.

Пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты. Он сообщил о критическом дефиците перехватчиков для систем Patriot и их аналогов.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о комбинированном применении противником дронов и ракет, а также о наращивании производства реактивных аппаратов. Он подчеркнул отсутствие ракет для Patriot в Украине. По его словам, украинские силы сбивают до 98% бензиновых "Шахедов".

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