Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

Юрий Берендий
6 июля 2026, 19:01обновлено 6 июля, 19:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Четверо военных не вернулись с боевого вылета, прикрывая украинское небо.
Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов
Экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы

  • Погиб экипаж Ми-8 из 16-й бригады "Броды"
  • Вертолёт перехватывал вражеские дроны 30 июня
  • Прощание с военными состоится 7 июля в Бродах

Во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских беспилотников 30 июня 2026 года погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". В состав экипажа входили четверо военнослужащих, которые выполняли боевую миссию по защите украинского неба. Об этом сообщил Бродовский городской совет.

В общине уже объявили дату и порядок прощания с погибшими защитниками. Церемония состоится 7 июля: в 9:30 на Аллее Героев встретят траурный кортеж, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста совершат обряд прощания.

видео дня

"Свой последний бой приняли: командир экипажа, капитан Юрий Ворон; летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов; бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль; воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга. Они до последнего выполняли свой воинский долг, защищая украинское небо, прикрывая наших пехотинцев, поддерживая боевые подразделения и спасая жизни украинских воинов", - сообщили в Бродовском городском совете.

Что известно о погибших

Командир экипажа Юрий Ворон посвятил свою жизнь военной авиации еще со школьных лет. Он родился в Бродах, учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, а после выпуска начал службу в родной бригаде.

Военный принимал участие в Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов. За службу был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У него остались жена, сын и родители.

Среди погибших также старший штурман-летчик Валентин Мукшинов, который родился в Киеве и получил военное образование в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабной войны он выполнял боевые задачи на различных направлениях.

В городском совете отметили, что офицер проявил мужество и высокий профессионализм во время боевых вылетов, а среди государственных наград имел звание полного кавалера ордена "За мужество". У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

В состав экипажа входил и бортовой авиационный техник Богдан Хмиль. После обучения по специальности "Авиационный транспорт" в Харьковском национальном университете Воздушных Сил он в марте 2022 года поступил на службу в 16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды".

По информации горсовета, военнослужащий неоднократно участвовал в выполнении боевых задач в составе экипажа, отвечая за подготовку авиационной техники к полётам. За службу был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины". У него остались жена и родители.

Четвертым членом экипажа был старший воздушный стрелок Михаил Деряга. В ряды армейской авиации он вступил в конце 2023 года, а до этого учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже.

В Бродовском городском совете сообщили, что военный выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины, а за проявленное мужество был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени. У Героя остались жена, сын, родители и брат.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может повторить массированный удар по Украине. По его оценке, во время предыдущего удара было задействовано около 500 ударных беспилотников.

Пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты. Он сообщил о критическом дефиците перехватчиков для систем Patriot и их аналогов.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о комбинированном применении противником дронов и ракет, а также о наращивании производства реактивных аппаратов. Он подчеркнул отсутствие ракет для Patriot в Украине. По его словам, украинские силы сбивают до 98% бензиновых "Шахедов".

Читайте также:

Что известно о вертолёте Ми-8?

Ми-8 - советский многоцелевой вертолёт, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

19:01Война
Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

19:00Интервью
"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарии

"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарии

18:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

Военные, пограничники, а теперь и НАБУ подтвердили отсутствие претензий к польскому поставщику боеприпасов

Военные, пограничники, а теперь и НАБУ подтвердили отсутствие претензий к польскому поставщику боеприпасов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

Последние новости

19:29

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

19:21

Свобода превыше всего — какие знаки зодиака никогда не строят планов на будущее

19:01

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

19:00

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

18:55

"Антиукраинская истерия": Вятрович раскрыл причины громкого скандала с Польшей

В России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – КурносоваВ России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – Курносова
18:45

Превратятся в кашу: какие популярные овощи нельзя замораживать

18:44

"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарииВидео

18:40

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняковВидео

18:19

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Реклама
18:05

Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

17:59

Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны

17:45

"Кому нужна жена": Ирина Билык неожиданно обратилась к ухажерамВидео

17:38

Никаких тарелок в раковине: почему нельзя оставлять грязную посуду даже на ночьВидео

17:15

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК

17:08

Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь: главная ошибка многих

16:56

"Взрывы над головой": Кравец вышла на связь и показала разбитую квартиру

16:41

Потомки Ярослава Мудрого до сих пор правят Европой: в чьих жилах течет украинская кровьВидео

16:37

В море выследили танкеры с бензином РФ: Мадяр рассказал о поражении 47 целей

16:25

Цены резко "полетели" вниз: в Украине дешевеет популярный овощ

16:15

Неопрятность налицо: 3 ошибки, которые удешевляют любой образВидео

Реклама
16:15

Евро продолжает стремительно падать: новый курс валют на 7 июля

15:59

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениевВидео

15:56

Конец тяжелого периода — 5 знаков зодиака, которым повезет 7 июля

15:51

"СВО" закончилось: в Кремле впервые заявили о войне против Украины и назвали виновных

15:22

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

15:17

Какое предупреждение скрывает треугольник на бирке одежды: почти все игнорируютВидео

15:07

Не только варенье — 4 неожиданных способа приготовить смородину

15:01

Могилевской стало плохо после концерта: артистка сообщила, что произошлоВидео

15:01

Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границыФото

14:45

Вареники больше не будут рваться: что обязательно добавить в воду во время варки

14:42

Кровавый удар по Киеву: почему ПВО не сбила баллистику и какова настоящая цель атаки РФ

14:18

"Сэкономит кучу денег": лайфхак, как переделать детское боди в новую одежду

13:51

Режим, который недооценивают: зачем на самом деле нужен вентилятор в духовкеВидео

13:51

После жары Украину накроют дожди и грозы: когда погода резко изменится

13:31

"Там ближайшие родственники": военный Ласточкин рассказал об отце и брате в РФ

13:26

Дождь или рекордная жара: какие приметы 7 июля предсказывают погоду

13:22

Украина нанесла масштабные удары вглубь РФ и Крыма: Генштаб раскрыл последствия

12:49

Малосольные огурцы всегда будут хрустящими: что нужно положить в банкуВидео

12:37

Были дома на момент взрыва: российская ракета разрушила жилье двух работниц медиа

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Реклама
12:11

Что добавить в воду для мытья пола, чтобы в доме пахло уютом: секретный ингредиент

11:49

Малина порадует рекордным урожаем: чем поливать кусты в июлеВидео

11:43

Очень вкусный завтрак из кабачка: рецепт оригинальных оладий за 25 минут

11:34

"Олицетворение России": полуживая Волочкова опозорилась на сценеВидео

11:08

Не только "красная смородина": какое еще древнее украинское название имеет ягода

10:53

РФ может повторить массированный удар хоть завтра: Игнат сделал тревожное заявление о ПВО

10:44

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

10:38

"Попадание в наш ЖК": как украинские звезды спасались от атаки на Киев

10:37

Проблемы с баллистикой: Зеленский сделал неутешительное заявление после атаки РФФото

10:02

Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять