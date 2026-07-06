Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

Вы узнаете:
- Как приготовить средство против грязи на нержавеющей посуде
- Как очистить от жира и грязи труднодоступные места
Посуда из нержавеющей стали со временем покрывается жиром, тёмным налетом и стойкими загрязнениями, которые сложно удалить обычной мойкой. Однако вернуть ей опрятный вид можно без дорогих специализированных средств.
Главред узнал об этом от автора YouTube-канала "Точка зрения 360⁰". По его словам, вымыть посуду из нержавеющей стали можно с помощью средства из простых ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне.
Как приготовить пасту для очистки нержавеющей стали
Для приготовления чистящей смеси автор использует четыре простых компонента: 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки лимонной кислоты, 3 столовые ложки моющего средства (или 2 ложки концентрированного) и 2 столовые ложки перекиси водорода.
Все это нужно тщательно перемешать и оставить настаиваться на 3–5 минут. Готовую пасту нужно равномерно распределить по всей поверхности посуды с помощью губки.
После этого посуду необходимо завернуть в пищевую пленку и оставить примерно на 30 минут. По истечении отведенного времени посуду нужно промыть горячей водой и дополнительно очистить отдельные труднодоступные места губкой.
"Результат просто идеальный. И не нужны никакие дорогие химические, вредные спреи и различные средства, которые не всегда бывают эффективными", - отметил автор.
Смотрите видео о том, как отмыть посуду из нержавеющей стали:
Читайте также:
- Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ
- Что добавить в воду для мытья пола, чтобы в доме пахло уютом: секретный ингредиент
- Вареники больше не будут рваться: что обязательно нужно добавить в воду при варке
Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред