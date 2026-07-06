Кровавый удар по Киеву: почему ПВО не сбила баллистику и какова настоящая цель атаки РФ

Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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Последствия атаки на Киев 6 июля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

О чем идет речь в материале:

Сколько человек погибло в результате ночной атаки на Киев

Почему ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты

Зачем эвакуировали более 500 жителей Вишневого

В чем заключается истинная цель этого удара России

Что заявило Минобороны РФ об атаке

В результате массированной комбинированной атаки России на Киев и область в ночь на 6 июля погибли по меньшей мере 14 человек, еще почти 60 получили ранения, среди них пятеро детей. Значительно повреждено около 30 жилых домов столицы, а в городе Вишневое Киевской области из-за угрозы повторной детонации пришлось эвакуировать более 500 жителей.

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Главред собрал комментарии политиков и экспертов и выяснил, почему Украина не смогла сбить ни одной баллистической ракеты в ходе атаки.

Сколько человек погибло во время атаки на Киев 6 июля

О последних последствиях трагедии сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, спасатели продолжают расчищать завалы и оказывать помощь пострадавшим, а идентификация погибших еще продолжается.

Клименко рассказал, что больше всего жертв зафиксировано в двух районах столицы. В частности, в Подольском районе ракета разрушила часть подъезда жилого дома, там погибли 5 человек, еще более 30 получили ранения различной степени тяжести.

В Дарницком районе удар пришелся на двор между домами - погибли 6 жителей. В то же время именно здесь спасателям удалось спасти из-под завалов 28 человек, среди которых двое четырехлетних детей.

Как отметил глава МВД, в Киевской области в результате обстрела погибли еще 3 человека.

В целом, по уточненным президентом Владимиром Зеленским данным, в ночь атаки на столицу РФ выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон, а повреждения зафиксировали более чем в 10 точках города.

Почему эвакуируют Вишневое в Киевской области

Отдельной болезненной точкой стал город Вишневое под Киевом, где ситуация не разрешилась сразу после удара. Из-за угрозы повторной детонации боеприпасов или обломков спасательные службы были вынуждены вывести людей из опасной зоны до завершения работ по ликвидации последствий.

Более 500 жителей Вишневого эвакуировали в безопасные места, пока специалисты ГСЧС обследуют частные дома на предмет неразорвавшихся боеприпасов и выявления всех пострадавших. Работы там продолжаются параллельно с разбором завалов в столице.

Почему не сбили баллистические ракеты над Киевом

Юрий Игнат / скриншот с YouTube

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что все разрушения и жертвы в Киеве произошли именно из-за баллистических ударов, для перехвата которых требуются специальные ракеты. Крылатые ракеты и дроны украинская ПВО сбивает значительно эффективнее, а вот баллистические ракеты - нет. Об этом пишет УНИАН.

"Сегодня 23 ракеты "Искандер М/С-400" и "Циркон"/"Оникс" - это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у россиян есть технологические возможности для производства баллистических ракет, хотя это сложное и трудоемкое в сборке оружие. Не исключено, что Россия теперь сосредоточится именно на баллистике, а не на крылатых ракетах, поскольку последние Силы обороны сбивают почти на сто процентов - так же, как и ракеты морского базирования типа "Калибр", которые на этот раз были полностью уничтожены.

По словам военного, у противника также стало больше ударных дронов с улучшенными характеристиками, устойчивых к средствам РЭБ, а также реактивных дронов, против которых приходится применять авиационные ракеты "воздух-воздух" и управляемые авиационные боеприпасы.

"Все попадания, разрушения, которые произошли сейчас в Киеве, - всё из-за баллистики", - констатировал Игнат.

Изменится ли тактика ударов РФ по Киеву

Журналисты поинтересовались у Игната, не означает ли атака 6 июля - ведь предыдущий массированный удар по столице был всего четыре дня назад - что Россия переходит на новый, сокращенный график обстрелов. По его словам, раньше РФ делала более длительные паузы между подобными ударами, однако сейчас тактика действительно изменилась.

"Они могут нанести удары и на следующий день. Нужно быть готовыми к тому, что противник может повторить атаку. Игнорировать воздушную тревогу не следует. Но их возможности не безграничны. Если бы у них была возможность обстреливать нас каждый день, они бы это делали", - сказал Игнат.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Почему Украине не хватает ракет-перехватчиков Patriot

Представитель Воздушных Сил отметил, что украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты во время атаки 6 июля именно из-за нехватки боекомплекта для систем Patriot.

"В Украине наблюдается определенный серьезный дефицит, в мире существует серьезный дефицит ракет-перехватчиков", - сказал Игнат.

Он пояснил, что россияне сознательно делают ставку именно на баллистические цели, поскольку сбить их значительно сложнее, чем крылатые ракеты или дроны - и именно на этом слабом звене враг пытается сыграть. По крылатым ракетам показатель перехвата был близок к ста процентам, тогда как показатель по баллистическим ракетам остается значительно хуже.

В Воздушных силах напомнили, что накануне атаки Зеленский уже предупреждал украинцев и партнеров об угрозе, а в его обращении речь шла именно о необходимости систем Patriot и ракет к ним. По словам Игната, этот вопрос уже поднимали и на дипломатическом уровне - но пока без ощутимого результата для защиты неба над Киевом.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Зачем Россия нанесла баллистический удар по Киеву

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко дал свою оценку логике ночного удара. По его словам, в баллистической атаке на Киев нет никакого военного смысла - это скорее демонстративная акция.

"Мы имеем дело с недогосударством и нелюдями", - подчеркнул глава ЦПД.

Коваленко пояснил, что для Кремля такая атака - это попытка создать "картинку" для собственного общества, которое всё больше внимания уделяет очередям за топливом внутри России. То есть удар по гражданским кварталам Киева подается как компенсация внутренних проблем режима.

Почему РФ атакует гражданские, а не военные объекты

Продолжая мысль о демонстративном характере удара, Коваленко обратил внимание на важный контраст: именно тогда, когда Россия наносит удары по украинской столице, Силы обороны Украины массированно атакуют Москву и другие регионы РФ.

"Козырей в арсенале у россиян с каждым днем будет все меньше", - подчеркнул он, добавив, что паритет в области дронов раньше казался невозможным, однако теперь преимущество - на стороне Украины.

Глава ЦПД признал, что атаки России и дальше будут приносить горе и трагедии, однако подчеркнул принципиальную позицию относительно пути к завершению войны. Односторонние удары РФ, по его словам, никогда не приближали мир - напротив, настоящий мир может приблизить лишь усиление украинских ударов, в частности ракетных.

Он также провел историческую параллель с Великобританией времен Второй мировой войны, призвав украинцев не терять стойкости, несмотря на сложность текущего момента.

ЦПД / Инфографика: Главред

Что заявило Минобороны РФ об ударе по Киеву

Как отмечает РБК-Украина, официальная позиция Москвы относительно последствий атаки разительно отличается от того, что фактически произошло в украинской столице. Российское Минобороны заверило, что в ночь на 6 июля были поражены исключительно объекты военной промышленности - предприятия, топливные склады, аэродромы и заводы, где производят дроны и ракеты "Нептун".

"Повреждена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении российского ведомства.

О жилых домах, в которые на самом деле попали ракеты, в заявлении Минобороны РФ не сказано ни слова. Между тем, по данным украинской стороны, ракеты попали как минимум в два жилых дома в Киеве, а повреждения получили около 30 многоэтажек.

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О личности : Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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