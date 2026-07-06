"СВО" закончилось: в Кремле впервые заявили о войне против Украины и назвали виновных

В Кремле отказались от термина "СВО" и стали говорить о "настоящей войне".

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В Кремле впервые признали "СВО" войной и назвали виновных / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Песков назвал "СВО" настоящей войной

В чем цель изменения риторики Кремля в отношении войны

В Кремле все заметнее меняется официальная риторика в отношении войны против Украины. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично заявил, что то, что раньше называли "специальной военной операцией", теперь является "настоящей войной", объяснив это поддержкой Украины со стороны западных государств.

Главред выяснил, почему Кремль назвал войну против Украины "настоящей войной" вместо так называемой "СВО".

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Почему Песков назвал "СВО" настоящей войной

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия якобы больше не ведет только специальную военную операцию, а участвует в полномасштабной войне. По его словам, причиной такой трактовки стало то, что Украина получает масштабную военную поддержку от западных союзников, которые, как утверждает Москва, непосредственно помогают Киеву во время боевых действий.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что все начиналось как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают прицеливаться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля в очередной раз попытался преуменьшить эффективность украинских ударов по территории России. Он утверждал, что украинские власти лишь пытаются создать выгодную информационную картину для своих западных партнеров и союзников по НАТО. По его словам, такие действия не способны реально повлиять на ситуацию, а те, кто, по его утверждению, хорошо понимает ход войны, якобы осознают бесперспективность такого подхода.

"Киевский режим отбивается, пытается создать информационную картину для своих кураторов и союзников по НАТО. Но те, кто хорошо понимает ситуацию, видят бессмысленность таких попыток", - сказал Песков.

Отдельно пресс-секретарь Кремля повторил традиционные заявления российской пропаганды о ситуации на фронте. Он утверждал, что российские войска якобы планомерно продвигаются вперед, а одним из ключевых направлений назвал район Константиновки, который, по его словам, имеет стратегическое значение для дальнейших действий российской армии.

"Наши войска продвигаются. Константиновка - это очень важный рубеж, он является важнейшим шагом на пути к захвату всего укрепленного района Краматорска и Славянска. Здесь ни у кого не должно быть сомнений в том, что наши военные планомерно продвигаются, и мы видим конкретные результаты", - отметил представитель Кремля.

Константиновка / Инфографика: Главред

Как Украина отреагировала на заявление Пескова о войне

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко резко отреагировал на слова Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что Москва годами пыталась скрыть истинный характер агрессии, используя термин "специальная военная операция", хотя фактически речь шла о полномасштабной захватнической войне.

Пост Андрея Коваленко / Скриншот

Он подчеркнул, что именно Россия еще в 2014 году нарушила международное право, незаконно оккупировав Крым, после чего начала боевые действия на востоке Украины, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение. По его мнению, Кремль ошибочно рассчитывал, что международное сообщество проигнорирует эти действия и согласится с российской интерпретацией событий.

Коваленко также обратил внимание на то, что Кремль годами пытался убедить собственное население и мир в том, будто Запад не должен реагировать на массовые преступления российской армии. Он подчеркнул, что российское руководство до сих пор живет логикой сфер влияния времен Варшавского договора, хотя современная Европа давно функционирует по совершенно иным принципам международной безопасности.

"Странно, почему же Европа и Запад не встали на сторону России и не закрыли глаза на постоянные убийства людей российской армией. Ну ладно, рухнет нефтепереработка, логистика и ещё многое другое, пока они не поймут", - заявил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Какова цель изменения риторики Кремля в отношении войны

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что изменение кремлевской риторики стало закономерным следствием того, что скрывать истинный характер войны больше невозможно. Он напомнил, что с самого начала действия России соответствовали всем международно-правовым признакам агрессивной войны.

"Первым об этом заявил не Песков, а сам Путин. Он уже заявлял, что идет война, но якобы не с Украиной, а со странами НАТО. Таким образом он пытался представить ситуацию так, будто не Россия напала, а против нее ведется война силами Альянса", - отметил Маломуж в комментарии 24 каналу.

Генерал подчеркнул, что Кремль изначально сознательно использовал термин "специальная военная операция", чтобы преуменьшить масштабы собственной агрессии перед российским обществом и международной аудиторией. Однако многолетняя война, массовые разрушения украинских городов, многочисленные военные преступления и решения международных институтов фактически сделали такую риторику нежизнеспособной.

По словам Маломужа, Путин уже давно продвигает тезис о том, что Россия якобы воюет не против Украины, а против всего Североатлантического альянса. Такие аргументы он использовал как во внутренней пропаганде, так и во время контактов с международными лидерами, в частности с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. В то же время эта позиция не находит подтверждения в международном праве и не соответствует фактическим обстоятельствам начала войны.

"Песков сегодня озвучивает новый формат, потому что Путин уже дал стратегический сигнал о том, что якобы именно Запад превратил "СВО" в войну. Хотя на самом деле именно Россия начала её без какой-либо "спецоперации". Это главная манипуляция Кремля", - подчеркнул генерал.

Маломуж также обратил внимание на то, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН давно квалифицировали действия России как агрессию против Украины. Именно поэтому нынешние заявления Кремля, по его мнению, лишь подтверждают очевидное, хотя Москва и дальше пытается переложить ответственность на Украину и её союзников.

Почему Путин рассматривает европейские страны как прямых противников

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что слова Пескова были не случайным заявлением, а элементом более широкого изменения кремлевской стратегии. По его мнению, пресс-секретарь фактически озвучил новый политический курс, который формируется лично Владимиром Путиным.

"Песков явно намекал на то, что транслирует новую точку зрения самого Путина. Речь идет о пересмотре перечня недружественных государств и определении их в качестве прямых военных союзников Украины, участвующих в войне", - пояснил Морозов в эфире "The Breakfast Show".

Эксперт отметил, что эта концепция хорошо согласуется с последними заявлениями российских высокопоставленных чиновников, в частности Николая Патрушева, который также продвигал тезис о том, что Россия якобы ведет войну сразу против большой группы государств. По словам Морозова, в Кремле всё чаще называют конкретные страны, среди которых Франция, Швеция и другие европейские государства.

По его мнению, в перспективе может быть официально сформирован список государств, которые Москва начнет рассматривать как потенциальных военных противников. Это может означать новый уровень эскалации политического противостояния между Россией и странами Запада.

"Можно ожидать, что Кремль составит перечень стран, которые будет рассматривать как военных противников, в отношении которых теоретически возможны военные действия", - отметил он.

В то же время Морозов не считает сами заявления Пескова определяющими. По его мнению, гораздо важнее то, что европейские государства уже давно воспринимают российские угрозы всерьёз, активно расширяют оборонные программы, модернизируют военную логистику и готовятся к возможным долгосрочным рискам.

"Европа сегодня ориентируется не столько на слова Пескова, сколько на собственные долгосрочные оборонные планы, новую систему военной логистики и решения по укреплению безопасности", - подчеркнул Морозов.

Когда Путин впервые назвал войну войной

Обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон обратил внимание, что еще раньше сам российский диктатор и военный преступник Владимир Путин начал использовать слово "война", отказываясь от привычной кремлевской формулы о "специальной военной операции". По его мнению, это стало косвенным признанием того, что украинская кампания ударов по территории России создает всё более серьёзные проблемы для Кремля.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Журналист отмечает, что украинские беспилотники и ракеты все успешнее действуют в глубоком российском тылу, а российские системы противовоздушной обороны уже не способны полностью защитить даже Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, оккупированный Крым столкнулся с дефицитом топлива и перебоями в электроснабжении, что стало публичным свидетельством ухудшения ситуации.

"Еще одним заметным отклонением от привычной риторики стало то, что Путин назвал конфликт "войной", а не "специальной военной операцией", - отмечает автор.

Признаком нарастающих трудностей Путина, по мнению де Бреттона-Гордона, стало и решение руководства незаконно аннексированного Крыма. Губернатор полуострова объявил чрезвычайное положение после того, как Севастополь охватили дефицит топлива и отключения электроэнергии.

Журналист назвал этот шаг публичным признанием того, что российские вооруженные силы больше не могут гарантировать безопасность территории, которую Путин долгое время изображал как неприкосновенную. Ситуация в Крыму, по его словам, развивалась на фоне нескольких недель, в течение которых украинские дроны действовали над Москвой и Санкт-Петербургом практически безнаказанно, несмотря на передислокацию самых современных систем противовоздушной обороны РФ с линии фронта для защиты столицы.

Наибольший ущерб российской экономике, по мнению автора The Telegraph, наносит систематическая кампания Украины против нефтяной инфраструктуры РФ. Годами доходы от продажи нефти финансировали военную машину Путина, а теперь они находятся под всё большим давлением.

Дефицит топлива, стремительный рост цен и нарастающая экономическая неопределенность заставляют рядовых россиян, которые до сих пор были в значительной степени защищены от последствий войны, столкнуться с реальностью конфликта. Журналист связал эти процессы с тем, что Кремль приближается к так называемой кульминационной точке - этапу, когда наступающие силы уже не могут поддерживать темп и рискуют потерпеть стратегическое поражение без кардинального изменения условий.

Сколько военных теряет Россия ежемесячно

По оценкам западных спецслужб, приведенным в статье The Telegraph, Россия ежемесячно теряет около 30 000 военнослужащих, восполняя эти потери лишь частично. Автор отметил, что перспектива расширенной мобилизации и принудительного призыва становится для Москвы всё более реальной проблемой.

До сих пор бремя боевых действий, по наблюдениям журналиста, несли преимущественно этнические меньшинства, заключенные и контрактники, тогда как призыв сыновей и дочерей городского среднего класса и влиятельных элит может стать для Путина совсем другой историей. Если он утратит поддержку этих групп населения, его позиция, по мнению автора, может стать неустойчивой довольно быстро.

Применит ли Путин ядерное оружие против Украины

Автор статьи отметил, что сторонники жесткого курса в российском Telegram годами требуют применения ядерного оружия, однако сам Путин понимает реальность возможных последствий такого шага. Использование даже одной ядерной боеголовки, по его оценке, почти наверняка спровоцирует масштабный ответ Запада.

Журналист подчеркнул, что одни только обычные силы НАТО способны нанести сокрушительные удары по и без того перенапряженным вооруженным силам России, и эта перспектива будет обсуждаться на саммите Альянса на следующей неделе в Турции. Поэтому, по словам автора, у Путина фактически остается два варианта - эскалация или переговоры, а ночные атаки на жилые кварталы Киева могут означать начало именно эскалационного сценария.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Пойдет ли Путин на переговоры с Украиной

Мир сейчас, по мнению де Бреттон-Гордона, может быть для Путина лучшим шансом сохранить и собственный режим, и личную безопасность. В то же время его переговорные позиции сейчас значительно слабее, чем год назад, когда президент Зеленский находился под огромным давлением, а будущая поддержка Украины казалась неопределенной.

Журналист подчеркнул, что сегодня стратегическая инициатива перешла к Украине, а сам Крым больше нельзя считать безопасной территорией для России. По его словам, Киев может не видеть оснований соглашаться на сделку, по которой значительная часть украинской территории останется под оккупацией, тогда как излюбленная формула Путина о "замораживании" конфликта по нынешней линии фронта становится все более трудноосуществимой.

Отдельно автор раскритиковал тезисы некоторых комментаторов о том, что нанесенные России потери якобы позволяют Западу сократить оборонные расходы. По его оценке, такая логика основана на фундаментальном непонимании сути сдерживания, ведь именно провал сдерживания агрессии в свое время способствовал возникновению этой войны.

"Президент Трамп все еще может сыграть решающую роль, и, возможно, он это сделает на саммите на следующей неделе", - отметил журналист The Telegraph.

По словам автора, если Москва окончательно убедится в непоколебимости поддержки Украины со стороны Вашингтона и в тщетности надежд на благосклонность к России со стороны возможной будущей администрации США, давление на Путина с целью начала серьезных переговоров резко усилится. В конце концов, подытожил журналист, диктатору нужна стратегия выхода - возможность представить любое соглашение российскому народу не как поражение, а как контролируемое завершение войны.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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