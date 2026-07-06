В море выследили танкеры с бензином РФ: Мадяр рассказал о поражении 47 целей

Украинские дроны уничтожили два танкера с бензином, пусковые установки С-400 и во второй раз нанесли удар по нефтебазе в Керчи.

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В Азовском море были поражены два танкера с топливом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ССО

Кратко:

Поражены два танкера с топливом в Азовском море

Уничтожены пусковые установки С-400 в Крыму и в Брянской области

Вновь нанесли удар по нефтебазе в Керчи

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказались нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

"В Азовском море сбиты два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше - две ЗРК С-400 "Триумф", горит нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У", - рассказал он. видео дня

Бровди уточнил, что каждое судно перевозило около 7 тысяч тонн бензина, что эквивалентно примерно 200 железнодорожным вагонам-цистернам. Речь идет о танкерах проекта 15781, которые используются для транспортировки топлива.

Уничтожены С-400 и объекты в Керчи

Помимо танкеров, украинские дроны этой ночью нанесли удары по системам противовоздушной и ракетной обороны россиян. По словам Мадяра, уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", которые применяются для запусков баллистических ракет по наземным целям.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Установки располагались в населенном пункте Глазовка на временно оккупированном Крыме и в селе Косенки в Брянской области. Также в оккупированной Керчи были поражены нефтебаза и радиолокационная станция "Небо-У".

В целом, по данным командующего, украинские беспилотники этой ночью результативно провели операции в тылу и в оперативной глубине противника, поразив 47 военных целей.

ССО подтвердили удар по танкеру и нефтебазе

В Силах специальных операций ВСУ уточнили, что среди пораженных судов - нефтяной танкер класса "Волганефть", который следовал по Азовскому морю. Такие суда играют ключевую роль в обеспечении России топливом.

"Эти танкеры являются важной частью топливной логистики РФ. Они используются для транспортировки нефтепродуктов между НПЗ и поставки топлива", - сообщили в ССО.

Нефтяной терминал в порту Керчи военные поразили повторно. Объект обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов между железной дорогой, резервуарным парком и танкерами.

"Нефтебаза играет ключевую роль в логистике нефтепродуктов оккупированного полуострова. Результаты ударов уточняются", - отметили в ССО.

У россиян есть "окно возможностей" для выезда из Крыма - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что граждане РФ, переселившиеся во временно оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров. По его словам, пока функционирует Крымский мост, они могут вывезти свое имущество и вернуться в Россию.

Жданов считает, что после возможного прекращения транспортного сообщения через мост ситуация изменится. По его мнению, тогда может встать вопрос о проведении полицейских мероприятий по депортации граждан РФ, незаконно переселившихся в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, могут быть приравнены к оккупантам. Поэтому у них пока остаётся "окно возможностей" относительно спокойно покинуть Крым", - отметил эксперт в интервью Главреду.

Удары по российским объектам - последние новости

Напомним, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по территории РФ. В Ярославле после взрывов разразился масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Славнефть-ЯНОС".

Также Силы обороны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ России, расположенный более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной. После ударов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал Главред, 17 июня Силы обороны Украины поразили в Черном море танкер теневого флота РФ FINA A, который использовался для транспортировки нефти в обход международных санкций. Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, степень повреждений судна в настоящее время уточняется.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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