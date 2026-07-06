Какое предупреждение скрывает треугольник на бирке одежды: почти все игнорируют

Эксперты объяснили, что означают треугольник и ведро с водой на ярлыках одежды и почему их игнорирование сокращает срок службы любимых вещей.

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Как расшифровать символы на ярлыке одежды / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие четыре формы имеет треугольник на этикетке

Что означают цифры рядом с символом ведра

Большинство людей годами сортируют одежду для стирки, даже не подозревая, что на бирке каждой вещи скрыта целая инструкция, способная спасти любимый свитер или, наоборот, испортить его за одну стирку.

Главред решил разобраться, что означают символы на ярлыке одежды.

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Что означает треугольник на ярлыке одежды

Для многих людей самым непонятным символом на ярлыке остается треугольник, но именно он отвечает за отбеливание и имеет четыре различных варианта изображения, каждый из которых означает противоположные вещи, пишет Express.co.uk.

Эксперт по стирке Салах Сан обращает внимание на то, что люди редко изучают этикетки перед стиркой.

"Бросать кучу белья в стиральную машину - не редкость. Мы все быстро стираем белье, не глядя, что кладем внутрь, но это может повредить одежду. Все, что нужно знать об одежде, указано на ее этикетках", - отметил он.

Какими могут быть треугольники на бирке

Эксперты отмечают, что пустой треугольник позволяет отбеливать вещь без ограничений, тогда как треугольник с перечеркнутым символом категорически запрещает контакт с отбеливателем.

Отдельно существует обозначение в виде треугольника с двумя диагональными линиями или треугольника с буквами CL и перечеркнутым символом - оно означает, что можно использовать только средства без хлора.

Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

При какой температуре следует стирать одежду

Помимо треугольника, главным ориентиром на ярлыке является символ в виде ведра с водой - именно он определяет допустимую температуру стирки.

Если вместо цифр на символе изображены точки, расшифровать их также несложно: одна точка соответствует 30 градусам Цельсия, а шесть точек - 95 градусам.

Что означают различные значки на этикетках одежды – видео:

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