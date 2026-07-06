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Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Мария Николишин
6 июля 2026, 15:59
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Головоломки со спичками учат смотреть на привычные вещи под другим углом.
Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев
Запутанная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками заставляют людей мыслить нестандартно и внимательно анализировать детали. Именно поэтому они уже много лет остаются популярными среди людей разного возраста.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить всего одну спичку. Время на решение задачи - 60 секунд.

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев
Нужно переставить всего одну спичку / фото: Главред

Решая головоломки со спичками, человек развивает логическое мышление, пространственное воображение, концентрацию и умение быстро находить закономерности, пишет Главред.

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Стоит помнить, что часто правильный ответ скрывается в одной-единственной детали, которую легко пропустить из-за спешки или невнимательности.

Нужно внимательно рассмотреть расположение всех спичек, проверить каждый возможный вариант и только после этого делать вывод.

Иногда достаточно переместить всего одну спичку, чтобы полностью изменить картину и найти правильное решение.

Если вам удалось разгадать эту головоломку - поздравляем! Если нет - не расстраивайтесь, решение головоломки можно посмотреть ниже.

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "9+9=2". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на изображении женщины возле поезда за 29 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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