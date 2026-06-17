Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

Чешские хозяйки уже давно используют простой способ защиты серебра от потемнения. Для этого понадобится всего лишь обычная белая мел.

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Зачем класть мел в серебряные ложки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему серебро темнеет при хранении

Зачем класть мел в коробку с серебряными приборами

Как правильно хранить серебро, чтобы оно не чернело

У многих дома есть серебряные или посеребренные ложки и вилки. Обычно их достают только на праздники. Но есть одна проблема — от длительного хранения в коробке серебро темнеет, и перед приходом гостей его приходится долго чистить. Чтобы посуда всегда сияла и её не пришлось оттирать, воспользуйтесь старой хитростью чешских хозяек. Главред расскажет о ней подробнее.

Как сообщают на meglepetes, нужно просто положить в ящик или коробку со серебром кусок обычной белой мела. Чтобы она не пачкала все вокруг, её можно спрятать в небольшой тканевый мешочек.

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Серебро темнеет из-за влаги в воздухе. Мел работает как губка — он впитывает лишнюю влагу. Когда в коробке сухо, серебро не покрывается тёмным налетом и остаётся чистым.

Как правильно хранить серебро

Используйте только обычный белый мел. Цветной или ароматизированный не подойдет.

Раз в несколько месяцев заменяйте кусочек мела на новый, ведь со временем он насыщается влагой.

Не держите рядом с серебром газеты или резиновые изделия — из-за них посуда темнеет значительно быстрее.

Серебро любит, когда им пользуются. Если чаще есть этими ложками и вилками, а не прятать их на месяцы, они почти не будут темнеть.

Видео о том, как ухаживать за серебром, можно посмотреть здесь:

Что делать, если серебро уже потемнело

Мел не способен удалить уже появившийся налет. Он лишь защищает чистую посуду от потемнения. Поэтому перед тем, как положить мел в коробку, приборы нужно очистить.

Если налет незначительный

Просто помойте ложки и вилки обычным мылом или средством для мытья посуды и насухо вытрите мягкой тряпочкой.

Если приборы сильно почернели

Лучше приобрести в магазине или аптеке специальное средство для чистки серебра. Домашние агрессивные методы (например, чистка содой или зубным порошком) могут поцарапать металл, тогда как специальные средства удаляют налет гораздо бережнее.

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Об источнике: Meglepetes Meglepetes — известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует лёгкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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