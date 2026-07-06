"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарии

"Флэш" объяснил, как РФ сочетает использование дронов и ракет и почему дефицит "Патриотов" представляет угрозу для критически важной инфраструктуры Украины.

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Сбивать баллистические ракеты нечем - в Минобороны предупредили о тревожном сценарии / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, US Army

Главное из заявления "Флэша":

Украинцы сбивают до 98% бензиновых "Шахедов"

Балистика остается главной угрозой для Киева

Партнеры неохотно делятся запасами ракет для "Патриотов"

Россия продолжает менять тактику воздушных атак против Украины, одновременно наращивая производство новых средств поражения. Наибольшую опасность в настоящее время представляют не только модернизированные ударные беспилотники, но и дефицит средств для перехвата баллистических ракет, что может иметь критические последствия для украинской инфраструктуры. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в интервью Radio NV.

"Сейчас россияне видят, что мы сбиваем примерно 92–95 или даже 98 процентов всех стандартных бензиновых "Шахедов". То есть использовать их прежним образом уже нет смысла, поскольку это лишь напрасная трата средств, поэтому противник меняет тактику. Сейчас они пытаются атаковать наш тыл реактивными "Шахедами". Мы фиксируем это ежедневно, они увеличивают количество реактивных аппаратов и в дальнейшем будут только наращивать их применение", - отметил Бескрестнов.

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Отдельное направление ударов противник сосредоточил вблизи государственной границы. Там, по словам советника министра обороны, используются другие подходы, которые затрудняют работу украинских сил ПВО.

"А бензиновые "Шахеды", которые у них сейчас остаются в запасах, они используют для атак приграничных зон. Поэтому под ударом оказываются наши заправки, АЗС, энергетические объекты, производства и склады в приграничной зоне. Недавно, например, они атаковали Харьков на очень низкой высоте - где-то в 40 метрах от земли", - сказал он.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Бескрестнов также обратил внимание на активное внедрение новых технологий в российских беспилотниках. По его словам, оккупанты уже делают ставку на системы машинного зрения и наращивают производство новых ударных средств.

"Россияне делают ставку на модификацию "Герани", которую они называют "Герань-Сикер". Это дроны, оснащенные базовым элементом искусственного интеллекта - машинным зрением для автоматического наведения на наши цели. Могу сказать, что в дальнейшем их станет еще больше. И речь идет не только о реактивных "Шахедах" - они также нарастили производство БПЛА-ракет под названием "Бандероль" и будут очень активно использовать этот тип беспилотников", - подчеркнул советник министра обороны.

В то же время украинские специалисты постоянно анализируют изменения в российских технологиях, ведь, как отмечает Бескрестнов, противник практически ежедневно совершенствует системы управления, навигации и применения своих ударных средств. Именно поэтому Украина вынуждена постоянно искать новые решения, чтобы опережать такие изменения и разрабатывать эффективные контрмеры.

Однако самой критической проблемой, по словам Бескрестнова, остается защита от баллистических ракет.

"Для Киева главная проблема - это баллистика. У нас вообще нет ракет (перехватчиков, - ред.), и нечем бороться с баллистическими ракетами. Эта проблема актуальна не только для нас, она носит глобальный характер, ведь сейчас во всем мире ощущается дефицит противоракет PAC-3. В настоящее время мы ведем переговоры с нашими партнерами, странами НАТО, чтобы они предоставили нам эти ракеты в долг под обещание вернуть их впоследствии", - сообщил он.

Смотрите видео с заявлением Бескретснова:

/ Скриншот

По словам советника министра обороны, многие государства не спешат передавать свои запасы, поскольку также оценивают риски возможного обострения ситуации с безопасностью в Европе и стремятся сохранить собственные резервы систем противоракетной обороны.

Бескрестнов подчеркнул, что альтернативы специализированным средствам борьбы с баллистическими целями фактически не существует.

"Против баллистических ракет можно бороться только с помощью специализированных средств противоракетной обороны - это системы "Patriot", в некоторых странах есть и другие комплексы, но их очень мало. При этом мы видим, что у россиян есть запас таких ракет. Думаю, этого запаса им вполне достаточно, чтобы время от времени наносить по нам подобные удары", - отметил он.

Советник министра обороны предупредил, что в случае регулярного применения Россией крупных залпов баллистических ракет последствия могут быть чрезвычайно серьезными для страны.

"Если мы будем наблюдать такие массированные атаки на Киев несколько раз в месяц, они действительно могут разрушить нашу инфраструктуру. Сейчас под ударом находятся военные предприятия, затем это может быть наша энергетика, бизнес или гражданские производства. Это огромная проблема для нас, и я очень надеюсь, что партнеры смогут выделить нам определенное количество ракет для "Patriot", чтобы мы могли должным образом выстроить нашу защиту", - подчеркнул Бескрестнов.

"Patriot" / Инфографика: Главред

В чём особенность последних ударов по Киеву - комментарий эксперта

Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии 24 каналу отметил, что у российских войск было достаточно времени для накопления средств поражения, что позволило тщательно спланировать и синхронизировать массированный удар.

По его словам, атака была не только комбинированной, но и отличалась высокой концентрацией различных типов целей, которые были запущены почти одновременно. Во время удара противник использовал баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Эксперт также обратил внимание на рост количества реактивных баллажирующих боеприпасов, которые из-за скорости полета до 400–450 км/ч являются сложными целями для перехвата. Кроме того, по его оценке, российская армия пытается повысить плотность атак, запуская всё больше средств поражения за короткий промежуток времени.

"Если раньше мы говорили об атаках с участием до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится добиться возможности осуществлять аналогичные атаки за 4–6 часов. Для этого активно развертываются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых - повысить интенсивность атак", - пояснил Долинце.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о невозможности перехвата баллистических ракет во время ночной атаки. Игнат подчеркнул, что баллистическая угроза Киеву стала основной сложностью для ПВО. По его словам, во время атаки перехватить ни одну баллистическую ракету не удалось.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о последствиях ночного удара по Одессе. Лысак сообщил, что враг применил ударные беспилотники и наносил удары по гражданской инфраструктуре. В результате атак повреждены жилые дома в нескольких районах и ранен 23-летний мужчина.

Во время атаки на Киев мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, и призвал жителей оставаться в укрытиях. По данным, которые сообщали мониторинговые каналы, враг выпустил около 15 баллистических ракет по Киеву и пригородам.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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