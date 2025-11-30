Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

Вы узнаете:
- Какие еврейские фамилии есть в Украине
- Какую особенность они имеют
Каждая фамилия может рассказать о семейной истории, происхождении и профессии далеких предков. Что интересно, до наших времен даже сохранились еврейские фамилии, которые можно услышать в Украине.
Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют еврейское происхождение.
Украинские фамилии с еврейскими корнями
В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что одним из самых распространенных способов образования еврейских фамилий - является использование происхождения человека.
Предки часто формировали родовые имена, учитывая города или регионы, где они жили, откуда происходили или по роду занятий. Например:
- Винницкий - насчитывает 608 носителей. Фамилия упоминается среди шляхты Речи Посполитой, еврейства, репрессированных.
- Ашкенази - такую фамилию носят 6 человек. Она упоминается среди киевского купечества, еврейства, репрессированных.
- Фишер - насчитывает 533 носителей. Когда-то ее давали рыбакам. Упоминается среди православного духовенства, еврейства, репрессированных.
- Шнайдер - такую фамилию когда-то присваивали портным. Сейчас в Украине проживает 2026 человек с таким родовым именем. Оно также упоминается среди православного духовенства, еврейства, репрессированных.
- Кауфман - ее давали торговцам. Сейчас фамилия насчитывает 127 носителей. Родовое имя упоминается среди киевского купечества, еврейства, репрессированных.
- Циммерман - переводится как плотник. Сейчас есть 64 украинца с такой фамилией. Она упоминается среди православного духовенства, еврейства, репрессированных.
Какие окончания имеют еврейские фамилии
Часто фамилии еврейского происхождения образовывались от имени отца или матери. Поэтому они могут иметь окончания -сон/-зон или -ич и -ов. Например: Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Нахимов, Рахлин, Ривкин и Гительзон.
Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
