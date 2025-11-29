Укр
Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Руслана Заклинская
29 ноября 2025, 21:00
При дворе Яна Казимира II Мазепа будущий гетман занимал престижную должность королевского пажа.
Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе
Иван Мазепа / Коллаж: Главред, фото: myukraine.org.ua, картина Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"

Вы узнаете:

  • Когда именно родился Мазепа и из какой семьи он происходил
  • Каким был Мазепа на вид
  • Как Мазепа попал на службу ко двору польского короля

Иван Мазепа является одной из самых противоречивых и одновременно величественных фигур в истории Украины. Он отличался не только политической ловкостью, но и высоким образованием, художественными способностями и изысканными манерами, что позволяло ему находить общий язык как с европейскими монархами, так и с казацкой старшиной.

Главред узнал путь Ивана Мазепы от королевского пажа до гетмана.

Где родился Иван Мазепа

Иван Мазепа родился примерно 20 марта 1639 года в благородной семье Мазеп-Колединских. Родовое гнездо Мазеп располагалось на хуторе Каменец вблизи Белой Церкви, рассказал Радио Свобода историк Виктор Брехуненко.

Благородное происхождение и связи обеспечили ему прекрасное образование и открыли двери в высшие общественные круги. Мазепа учился в Киево-Могилянской академии, Варшавском коллегиуме и Краковской академии, изучал военное дело в Голландии, Франции, Германии и Италии.

Каким на вид был Мазепа

Современники описывали Мазепу как человека горделивого нрава и суровой внешности: с блестящими глазами, длинными обвисшими усами, тонкими белыми руками и крепким телом. Он умело ездил верхом, сочинял стихи и писал музыку.

Сохранившиеся портреты демонстрируют элегантность, умный и проницательный взгляд. Благодаря высокому образованию, изысканным манерам и знанию языков (в частности, латыни и польского), он имел большой успех в обществе, легко находил общий язык с монархами и, безусловно, с казацкой старшиной.

Как Мазепа попал во двор польского короля

Около 1659 года после обучения в Киево-Могилянском коллегиуме и иезуитском коллегиуме Иван Мазепа попал на службу ко двору короля Речи Посполитой Яна Казимира II Вазы. Будущий гетман свободно владел польским, итальянским, немецким, французским, татарским, латинским языками.

При дворе короля Мазепа стал одним из пажей - благородных юношей, которые прислуживали монарху, получая при этом лучшее европейское образование, военное и дипломатическое обучение. Это было чрезвычайно престижное место, которое дало Мазепе бесценный опыт европейской политики, этикета и придворных интриг.

Где Мазепу избрали гетманом

После службы в Польше и дальнейшей карьеры при дворах гетманов Петра Дорошенко и Ивана Самойловича, Мазепа смог построить большой авторитет. Гетманом Левобережной Украины его избрали на Коломацкой раде (река Коломак, ныне Харьковская область) в августе 1687 года. Этому предшествовал заговор против предыдущего гетмана Самойловича. Его избрание поддержала московская власть, которая видела в образованном и хитром Мазепе выгодного для себя партнера.

Сколько лет Мазепа был гетманом

Иван Мазепа возглавлял Войско Запорожское и Левобережную Украину с 1687 по 1708 год, то есть около 21 года. Именно под его гетманатом Украина пережила расцвет культуры, образования и церковного строительства.

Гетманства Мазепы - один из самых длинных периодов гетманства в истории Украины. Благодаря своей политической ловкости и гибкости он сумел маневрировать между польскими, московскими и турецкими интересами, поддерживая при этом относительный мир и расцвет на Левобережье.

О персоне: Виктор Брехуненко

Виктор Анатольевич Брехуненко - украинский историк, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского НАН Украины.

казаки казак Иван Мазепа История Украины культура
