Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Вокруг легенды о золоте Полуботка уже десятилетиями идут споры, а многочисленные "якобы" до сих пор не позволяют отделить реальные факты от мифов.

История о легендарном "золотеПолуботка" до сих пор находится в центре внимания украинцев. Так, в Интернете активно распространяется версия о загадочной публикации 1964 года, где описывалась невероятная история о наследстве гетмана Павла Полуботка. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Кем были потомки Полуботка - что известно о золоте Полуботка

В сети давно циркулирует утверждение, что в одной из швейцарских газет в 1964 году вышла статья за авторством Грица Полтавца. Однако подтвердить это пока не удалось.

"Мы не смогли проверить, реальное ли это имя и реальный человек. Но посмотрели в метрических книгах и нашли человека с таким именем, который был рожден в 1932 году в селе Подсинное возле Переяслава. Но утверждать, что это именно он, мы не будем", - сказал Аким Галимов.

В этой якобы статье Полтавец рассказывал, что в 1922 году в дипломатическое представительство Советской Украины в Вене обратился потомок гетмана Полуботка, показав фотокопию документа о вкладе золота в английский банк.

Автор утверждал, что наследник просил лишь 1% от возможной суммы, а остальное обещал передать бюджету советской Украины.

"Я в этом месте прошу обратить внимание, как много в этом абзаце слова "якобы". Это уже показатель", - сказал Аким Галимов.

Сколько процентов начислили за золото Полуботка

Полтавец настаивал, что еще в 1922 году спецслужбы СССР якобы пытались найти легендарные сокровища Полуботка. Тогда сумма вклада, согласно его утверждениям, якобы выросла до триллиона фунтов стерлингов.

"Уже тогда якобы вклад наказного Гетмана вырос до триллиона фунтов, так как накапали проценты. К тому времени эта сумма уже составляла три бюджета Франции", - сказал Аким Галимов.

Английское правительство якобы отказывало советской власти в ответах относительно этого вклада. Однако самым интересным остается обоснование фантастической суммы.

Каким был клад Полуботка - сколько золота имел Полуботок

По словам Галимова, Полтавец описывает клад гетмана как 200 тысяч золотых червонцев Петра I, хотя это выглядит маловероятным.

"Проблема лишь в том, что при жизни Петра было отчеканено лишь 35 тысяч таких монет. Поэтому откуда взялось 200 тысяч - непонятно", - сказал Аким Галимов.

Вероятнее всего, что основную часть составляли дукаты. Тогда общий вес золота мог бы быть около 700 кг - это примерно 75 млн долларов в пересчете на современные цены.

Но главное - проценты.

"Поэтому, если гипотетически положить на депозит 75 миллионов в 1724 году, то по состоянию на 2025 сумму на счету будет составлять значительно больше триллиона долларов", - сказал Аким Галимов.

Воображаемо Британия должна была бы выплатить Украине сумму, равную годовому бюджету Соединенного Королевства. Однако такой сценарий кажется фантастическим.

Однако совсем нереальным это не выглядит. По словам Галимова, в библиотеке Йельского университета действительно существует облигация 1648 года, по которой по сей день выплачивают проценты.

"Недавно сбор за крайние 12 лет составил 153 доллара", - сказал Аким Галимов.

Факт, который доказывает возможность долговременного начисления процентов - но совсем не подтверждает легенду о золоте Полуботка.

Потомки Полуботка - что известно точно

Несмотря на мифы, достоверных доказательств существования загадочного наследника нет.

"Никаких доказательств существования этого загадочного потомка нет. И все, что рассказывал Гриць Полтавец в своей статье, опять же, если эта статья действительно была, никак не подтверждено", - сказал Аким Галимов.

Зато историки точно знают, что у Полуботка было пятеро детей: три дочери и двое сыновей - Яков и Андрей.

"После смерти отца сыновья продолжили службу в казацком войске, получив один из самых высоких военных грандов Гетманщины - Бунчуковый товарищ", - сказал Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

