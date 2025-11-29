Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Юрий Берендий
29 ноября 2025, 14:58
117
Вокруг легенды о золоте Полуботка уже десятилетиями идут споры, а многочисленные "якобы" до сих пор не позволяют отделить реальные факты от мифов.
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение
Где золото Полуботка - история с золотом Полуботка получила продолжение / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Что говорит легенда о золоте Полуботка
  • Какие есть мифы о золоте Полуботка
  • Сколько денег могла получить Украина за золото Полуботка

История о легендарном "золотеПолуботка" до сих пор находится в центре внимания украинцев. Так, в Интернете активно распространяется версия о загадочной публикации 1964 года, где описывалась невероятная история о наследстве гетмана Павла Полуботка. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, сколько золота "оставил" Полуботок.

видео дня

Кем были потомки Полуботка - что известно о золоте Полуботка

В сети давно циркулирует утверждение, что в одной из швейцарских газет в 1964 году вышла статья за авторством Грица Полтавца. Однако подтвердить это пока не удалось.

"Мы не смогли проверить, реальное ли это имя и реальный человек. Но посмотрели в метрических книгах и нашли человека с таким именем, который был рожден в 1932 году в селе Подсинное возле Переяслава. Но утверждать, что это именно он, мы не будем", - сказал Аким Галимов.

В этой якобы статье Полтавец рассказывал, что в 1922 году в дипломатическое представительство Советской Украины в Вене обратился потомок гетмана Полуботка, показав фотокопию документа о вкладе золота в английский банк.

Автор утверждал, что наследник просил лишь 1% от возможной суммы, а остальное обещал передать бюджету советской Украины.

"Я в этом месте прошу обратить внимание, как много в этом абзаце слова "якобы". Это уже показатель", - сказал Аким Галимов.

Сколько процентов начислили за золото Полуботка

Полтавец настаивал, что еще в 1922 году спецслужбы СССР якобы пытались найти легендарные сокровища Полуботка. Тогда сумма вклада, согласно его утверждениям, якобы выросла до триллиона фунтов стерлингов.

"Уже тогда якобы вклад наказного Гетмана вырос до триллиона фунтов, так как накапали проценты. К тому времени эта сумма уже составляла три бюджета Франции", - сказал Аким Галимов.

Английское правительство якобы отказывало советской власти в ответах относительно этого вклада. Однако самым интересным остается обоснование фантастической суммы.

Смотрите видео о том, что такое золото Полуботка:

Каким был клад Полуботка - сколько золота имел Полуботок

По словам Галимова, Полтавец описывает клад гетмана как 200 тысяч золотых червонцев Петра I, хотя это выглядит маловероятным.

"Проблема лишь в том, что при жизни Петра было отчеканено лишь 35 тысяч таких монет. Поэтому откуда взялось 200 тысяч - непонятно", - сказал Аким Галимов.

Вероятнее всего, что основную часть составляли дукаты. Тогда общий вес золота мог бы быть около 700 кг - это примерно 75 млн долларов в пересчете на современные цены.

Но главное - проценты.

"Поэтому, если гипотетически положить на депозит 75 миллионов в 1724 году, то по состоянию на 2025 сумму на счету будет составлять значительно больше триллиона долларов", - сказал Аким Галимов.

Воображаемо Британия должна была бы выплатить Украине сумму, равную годовому бюджету Соединенного Королевства. Однако такой сценарий кажется фантастическим.

Однако совсем нереальным это не выглядит. По словам Галимова, в библиотеке Йельского университета действительно существует облигация 1648 года, по которой по сей день выплачивают проценты.

"Недавно сбор за крайние 12 лет составил 153 доллара", - сказал Аким Галимов.

Факт, который доказывает возможность долговременного начисления процентов - но совсем не подтверждает легенду о золоте Полуботка.

Потомки Полуботка - что известно точно

Несмотря на мифы, достоверных доказательств существования загадочного наследника нет.

"Никаких доказательств существования этого загадочного потомка нет. И все, что рассказывал Гриць Полтавец в своей статье, опять же, если эта статья действительно была, никак не подтверждено", - сказал Аким Галимов.

Зато историки точно знают, что у Полуботка было пятеро детей: три дочери и двое сыновей - Яков и Андрей.

"После смерти отца сыновья продолжили службу в казацком войске, получив один из самых высоких военных грандов Гетманщины - Бунчуковый товарищ", - сказал Аким Галимов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:48Украина
Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

13:04Мир
Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Последние новости

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

Реклама
14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

Реклама
12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Реклама
07:33

Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвыФото

07:06

В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

06:36

Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяцаВидео

05:50

Сложная головоломка на IQ: только бдительные смогут обнаружить скрытое число 53

05:47

На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя

05:15

"Абсолютно не рад": путинист Лепс пожаловался на непатриотичных детей

04:30

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

03:45

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

02:52

Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

01:48

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетахВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять