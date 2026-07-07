"Забрать гражданство": в сети жестко опустили сбежавшую блогершу из Украины

Кратко:
- Что написала Пренткович
- Почему ее высказывания разозлили украинцев
Скандальная украинская блогерша Таня Пренткович, которая угодила в скандал, когда вместе со своим мужем выехала тайком на Мальдивы, а потом и вовсе сбежала с ним жить в Португалию, угодила в очередной скандал, благодаря своему недалекому высказываю.
Украинцы буквально разнесли ее в социальных сетях, комментируя ее неоднозначную позицию в отношении Украины и того, как ее планомерно уничтожает террорист Путин.
Так, она попыталась ответить на вопрос одного из подписчиков, который спросил ее, почему блогер с большой аудиторией не рассказывает об ужасных обстрелах, которые совершает террористическая Россия.
На что Пренткович, которая продолжает вести бизнес в Украине ответила, что
Она на суржике пишет, что в январе 2024 года ей "сделали прививку от патриотизма". Видимо в установках блогерши, после ее вранья и бегства на Мальдивы, украинцы должны были полюбить ее и ее мужа-беглеца еще больше.
Украинцев страшно разозлило это высказывание и они предлагают лишить парочку "волонтеров" гражданства.
Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем
В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего". В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.
Позже семейство переехало жить в Португалию, а муж Пренткович так и не вернулся, ни на благотворительное мероприятие, ни в Украину. Впрочем, пара продолжает зарабатывать в Украине, несмотря на "прививки от патриотизма".
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