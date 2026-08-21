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Атака на Киев 20 августа: 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым соседям

Виталий Кирсанов
21 августа 2026, 11:57
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В результате массированной атаки на Киев в ночь на 20 августа дом семьи 12-летнего Кости получил серьезные повреждения.
12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве / коллаж: Главред, фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Кратко:

  • После попадания ракеты в девятиэтажном доме начался пожар
  • Семья была вынуждена срочно покинуть квартиру

12-летний Костя во время ночной атаки на Киев 20 августа спас свою собаку Айрин и помогал пострадавшим родственникам. Историю мальчика рассказали в UNICEF Ukraine.

Обычно каждое утро Костя делает зарядку в своей комнате. Однако после атаки 20 августа он впервые за лето не смог выполнить привычное упражнение. Ночью мальчик не спал: он перевязывал раненой бабушке ноги, спасал из квартиры рыжую собаку и помогал отцу эвакуировать вещи.

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"У меня болят глаза. Это из-за дыма от пожара и пыли, когда у нас обрушилась стена. Кусок стены упал папе на голову, а бабушке ноги порезало осколками стекла. Я пострадал меньше всех, потому что, когда услышал ракеты, забрал Айрин и спрятался с ней в ванной", – рассказал Костя.

Во время разговора мальчик укутывался в выданное спасателями фольгированное термоодеяло. Его глаза покраснели и постоянно слезились.

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 20 августа дом семьи Кости получил серьезные повреждения. Окрестности оказались охвачены последствиями удара: на улицах были сгоревшие автомобили, разбитые окна и поваленные деревья.

После попадания ракеты в девятиэтажном доме начался пожар. Семья была вынуждена срочно покинуть квартиру, взяв с собой только документы и мобильные телефоны.

"Мы перевязали бабушке ноги полотенцами. Ее забрала скорая. А мы с папой всю ночь здесь, ждем, пока спасатели разбирают завалы дома", – рассказал мальчик.

От атаки пострадала и школа, где учится Костя. Разрушения также зафиксировали в детской больнице и детском саду в Соломенском районе Киева.

Отец мальчика, 35-летний Дмитрий, в ту ночь помогал эвакуировать раненых и погибших соседей, поэтому не смог забрать из дома личные вещи.

"Мы только позавчера купили сыну все необходимое к школе – тетради, одежду, канцтовары. Все так и осталось лежать на подоконнике. Все окна и двери у нас выбило. А теперь все заливает вода", – рассказал Дмитрий.

  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine
  • 12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве
    12-летний мальчик спас собаку и помогал раненым родственникам в Киеве Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Атака РФ на Украину в ночь на 20 августа - новости

Как писал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала Киевщину и другие регионы разными типами вооружения. Ракетная атака была в основном направлена ​​на Киев, Бровары, Борисполь.

Российская атака на Киев длилась в течение девяти часов. Враг задействовал около 66 ракет разных типов и почти 70 реактивных беспилотников.

По последним данным, в столице 16 погибших. Еще десятки жителей столицы пострадали.

21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

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Об организации: UNICEF Ukraine

UNICEF Ukraine - официальное представительство Детского фонда ООН (UNICEF), которое работает в Украине с 1997 года и защищает права детей, оказывает гуманитарную, медицинскую, психологическую и финансовую помощь семьям с детьми, а также развивает образовательные и социальные программы.

Гуманитарная помощь: обеспечение питьевой водой, наборами для гигиены, медикаментами и вещами первой необходимости прифронтовых и пострадавших регионов.

Денежные выплаты: реализация программ многоцелевой финансовой поддержки уязвимым семьям с детьми.

Здравоохранение и защита: поддержка детских больниц, вакцинация, содействие социальной защите сирот и детей с инвалидностью.

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