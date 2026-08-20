Ночной удар РФ по Киеву: много жертв, разрушенная 9-этажка и пожары по всему городу

Были заблокированы люди в укрытии. Вспыхнули пожары на складах и в больнице.

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Последствия атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

В Киеве зафиксированы масштабные пожары

Удары пришлись по трем районам города

Есть жертвы и раненые

В результате массированной атаки на столицу в ночь на 20 августа 4 человека погибли, еще 23 - пострадали. По предварительным данным, попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. О последствиях атака рассказали в ГСЧС Украины.

Обновлено. В Киеве растет число погибших в результате российской атаки.

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"Уже 11 погибших в столице. Из них 7 человек погибли в Соломенском районе", - сообщил мэр Кличко в 08:11.

"Еще один раненый скончался в больнице. На данный момент в столице 12 погибших", - уточнил он в 8:17.

Ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах столицы продолжается.

21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. 21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", - добавил Кличко.

Обновлено. Мэр Киева Виталий Кличко в 07:40 сообщил, что число погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до 8. По уточненным данным, еще 33 жителя столицы пострадали.

По состоянию на 07:11 известно, что до 6 человек увеличилось количество погибших в результате российской атаки на Киев. Еще 33 человека пострадали.

Спасатели деблокировали из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Последствия атаки РФ по состоянию на 04:03

В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Также локализованы пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 кв. м.

По другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 кв. м. Обнаружен один погибший, в настоящее время ведется работа по извлечению человека из-под завалов.

В Соломенском районе в жилом 9-этажном доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здании медицинского учреждения, а также возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован.

"Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди. По другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиле. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

На местах работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы. Информация уточняется.

Как писал Главред, вечером 19 августа Россия атаковала Киев баллистическими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Во время воздушной тревоги в столице раздались громкие взрывы.

В Киевской области в результате ракетной атаки РФ в ночь на 20 августа погиб мужчина, еще двое - ранены. В Броварском районе поврежден промышленный объект. В Броварах возникли проблемы с электроснабжением.

РФ может усилить удары по Украине: какие области под угрозой

Россия также, вероятно, стремится использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения более глубоких ударов по западным областям Украины, используя более высокую скорость беспилотников для проникновения сквозь украинские средства противовоздушной обороны. Об этом предупредили аналитики американского Института изучения войны.

"Россия также может готовиться к использованию своего "Рассвета" (российская версия Starlink, - Главред), используя новые пусковые площадки, что может позволить российским войскам наносить высокоточные удары по тыловым системам и системам противовоздушной обороны Украины с разных направлений", - сообщили в ISW.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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