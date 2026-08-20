"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по Киеву

Оккупанты атаковали жилые дома, детскую больницу, школу. Под удар попала не только столица Украины.

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Ракетный удар по Украине 20 августа 2026 - Зеленский рассказал о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявления Зеленского:

РФ готовила удар долго и сочетала баллистику с дронами

Повреждены многоэтажка, детская больница и школа

Погибли 13 человек, около 40 получили ранения

В результате массированного российского удара в ночь на 20 августа погибли 13 человек. В частности, жертвами вражеской атаки стали 12 жителей Киева и еще один человек погиб в области. Около 40 людей получили ранения.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, аварийно-спасательные работы на местах "прилетов" продолжаются с ночи.

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Глава государства подчеркнул, что атака готовилась заранее и сочетала разные типы вооружений.

"Массированным был удар – россияне долго готовились и комбинировали баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру. Есть разрушения в Киеве и области, на Одесчине и Черниговщине", - отметил президент.

В столице повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где разрушили верхние этажи. Также под удар попала детская больница и школа.

Пограничный пункт и газовая инфраструктура

Столица была не единственной целью массированного удара РФ. В Одесской области враг применил беспилотники против пункта пропуска на границе с Молдовой, а на Черниговщине - против объектов газового сектора.

Президент поблагодарил спасателей, медиков, полицейских и коммунальщиков, которые с первых минут работали с пострадавшими, и выразил соболезнования родным погибших.

Почему антибаллистика остается ключевым запросом

Реакция международных партнеров на такие атаки, по оценке главы государства, не всегда соответствует масштабу того, во что вкладывается Москва. Зеленский напрямую связывает способность сбивать баллистические цели с перспективами переговорного процесса.

"И пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, серьезно думать о мире Россия не будет", - подчеркнул он.

Работа над собственной программой противовоздушной обороны FREYJA идет ежедневно, однако она пока не закрывает самую острую потребность.

"Но перехватчики к "патриотам" пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизни наших людей", - акцентировал президент.

FREYJA - что известно / Инфографика: Главред

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

По данным ВС ВСУ, минувшей ночью враг применил:

ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории ("Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400);

36 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Искандер-К"/Х-59;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 баражирующих боеприпаса "Бандероль";

168 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Основным направлением вражеского удара была Киевщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена 31 крылатая ракета Х-101/Искандер-К/Х-59, 8 крылатых ракет Калибр, два баражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 вражеских дронов на юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Отчет ВС ВСУ за 20 августа 2026 / Фото: t.me/kpszsu

Атака РФ на Украину в ночь на 20 августа - новости

Как писал Главред, В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала Киевщину и другие регионы разными типами вооружения. Ракетная атака была в основном направлена ​​на Киев, Бровары, Борисполь.

Российская атака на Киев длилась в течение девяти часов. Враг задействовал около 66 ракет разных типов и почти 70 реактивных беспилотников.

По последним данным, в столице 12 погибших. Еще 33 жителя столицы пострадали. Ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах столицы продолжается.

21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

Утром 20 августа глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что массированная атака на Киевщину продолжалась всю ночь. По состоянию на 7:00 четверга известно о семи травмированных в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб.

В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и 8 автомобилей.

В Одесской области россияне атаковали гражданскую инфраструктуру на юге области. В нескольких населённых пунктах возникли перебои с электроснабжением, энергетики уже работают над восстановлением. Также в результате удара загорелись два прицепа грузовиков с продуктами. К счастью, пострадавших нет, сообщили в ОВА.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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