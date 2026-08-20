"Цирконы" и Х-101 шли волнами: куда РФ направила основные удары ночью 20 августа

Российская атака разворачивалась в течение нескольких часов. Враг задействовал около 66 ракет разных типов и почти 70 реактивных беспилотников.

https://glavred.info/war/cirkony-i-h-101-shli-volnami-kuda-rf-napravila-osnovnye-udary-nochyu-20-avgusta-10789823.html Ссылка скопирована

Десятки ракет и дронов атаковала Украину ночью: под ударом Киев, Бровары и Борисполь / Коллаж: Главред, фото: t.me/war_monitor

Вы узнаете:

Какими типами оружия РФ атаковала Украину

Сколько ракет и дронов зафиксировали за ночь

Какие регионы пострадали от вражеской атаки

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала Киевщину и другие регионы разными типами вооружения. Ракетная атака была в основном направлена ​​на Киев, Бровары, Борисполь.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, около полуночи враг начал атаку баллистическими ракетами и "Цирконами" по Киеву из Брянщины, Курщины и Воронежа.

видео дня

Ближе к часу ночи оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из Новороссийска, которые полетели в сторону Киева.

Ближе к четырем часам утра в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95/Ту-160 в несколько волн.

"Активно маневрируя, группы ракет были направлены на Борисполь", - отметили на канале.

Карта движения ракет и дронов во время атаки / t.me/war_monitor

Мониторы опубликовали свой подсчет воздушных целей, которыми армия РФ ударила по Украине:

10 баллистических ракет 9м723/КН-23;

8 крылатых 3м22 "Циркон";

8 крылатых ракет 3м14 "Калибр";

приблизительно 40 крылатых ракет Х-101;

около 70 реактивных БпЛА типа Герань-2/Герань-3.

Такой набор вооружения - это сочетание высокоскоростных баллистических и аэробаллистических целей с дешевыми дронами, которые должны перегрузить противовоздушную оборону в момент подлета крылатых ракет.

Ракетная атака была в основном направлена ​​на Киев, Бровары, Борисполь.

Под атакой БПЛА также находились Измаильский район Одесской области, а также Черкасская, Полтавская, Харьковская области.

Атака на Одесскую область

13 тысяч абонентов остались без света после массированной атаки РФ на Одесскую область. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, минувшей ночью россияне снова атаковали гражданскую инфраструктуру на юге области. В нескольких населённых пунктах возникли перебои с электроснабжением, энергетики уже работают над восстановлением.

Также в результате удара загорелись два прицепа грузовиков с продуктами.

"К счастью, пострадавших нет. На местах событий идет ликвидация последствий вражеской атаки", - добавил Кипер.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Что известно о последствиях ночного удара РФ по Киеву

Как писал Главред, по последним данным, в столице 12 погибших. Еще 33 жителя столицы пострадали.

Ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах столицы продолжается.

21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

Атака на Киевщину - последствия

Утром 20 августа глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что массированная атака на Киевщину продолжалась всю ночь. Враг бил по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

"К сожалению, количество пострадавших выросло. По состоянию на 7:00 есть 7 травмированных в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

В Бориспольском районе травмированы шесть жителей. Четверо госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями и резаными ранами. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажка и 8 автомобилей.

На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и работают над их ликвидацией.

"Людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь", - добавил Ткаченко.

Ранее Главред писал, что в Киевской области в результате ракетной атаки РФ в ночь на 20 августа погиб мужчина, еще двое - ранены. В Броварском районе поврежден промышленный объект. В Броварах возникли проблемы с электроснабжением.

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр - прогноз разведки

В Главном управлении разведки не исключают, что враг может нанести удары и по мостам через Днепр.

"Это тоже критическая инфраструктура, поэтому мы понимаем, насколько важной является задача военной разведки Украины по получению упреждающей информации о планах агрессора на этом направлении", - сказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, в последнее время российские войска наносят удары по мостам в прифронтовых Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Он добавил, что оккупанты системно атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются важными элементами украинской транспортной системы.

"Когда объект становится наиболее критическим для нас, тогда враг начинает по нему работать", - объяснил заместитель начальника ГУР.

Другие новости:

О ресурсе: monitor Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности. На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения. Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа. Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред