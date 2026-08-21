Грозовые ливни надвигаются на Украину: где похолодание вытеснит жару

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта погодные условия в некоторых областях Украины изменятся.

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Прогноз погоды в Украине на 22–23 августа / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где 22 августа пройдут дожди

Где ожидается жара до +37 градусов

В каких областях станет прохладнее к концу недели

Погода в Украине 22 и 23 августа будет преимущественно жаркой, только в западных областях пройдут небольшие дожди и похолодает. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что погодные условия в Украине в ближайшие дни будет формировать жаркая воздушная масса с юга Европы на фоне повышенного атмосферного давления.

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Синоптическая карта / фото: meteoprog.com/

"Интенсивных дождей не прогнозируется, только в западных регионах местами не исключены кратковременные грозовые ливни вследствие прохождения холодного атмосферного фронта", - отметил Кибальчич.

Погода 22 августа

В субботу в западных регионах Украины ночью местами пройдут грозовые дожди, возможны шквалы ветра до 15–20 м/с. Днем без существенных осадков. Ветер южный, с переходом днем на западный, 7–12 м/с, утром и днем порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +17+22 градуса, днем +30+35 градусов. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях будет не так жарко - +23+28 градусов.

В северной части страны ночью без значительных осадков. Во второй половине дня в Киевской и Черниговской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер южный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17+22 градуса, днем ожидается +32+37 градусов.

В центральных регионах прогнозируется жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16+21 градус, днем +32+37 градусов.

В южной части страны и на Крымском полуострове будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +16 до +21 градуса, днем будет жарко - +32+37 градусов.

В восточных областях Украины будет преобладать сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +16+21 градуса, днем синоптики прогнозируют +32+37 градусов.

Погода в Украине 22 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода 23 августа

В воскресенье в западных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, днем +22+27 градусов.

В северной части страны ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12+17 градусов, днем +24+29 градусов.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16+21 градус, днем +29+34 градуса, в Днепропетровской области местами до +37 градусов.

В южных областях, а также в Крыму будет преобладать жаркая и солнечная погода, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днём северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +18+23 градуса, днём +30+35 градусов.

В восточных областях прогнозируется жаркая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +16+21 градуса, днем будет +32+37 градусов.

Погода в Украине 23 августа / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца августа

Главред писал , что, по словам синоптика Виталия Постриганя, до конца следующей недели после кратковременной жары в Украине не будет ни высоких температур, ни дождей.

Он подчеркнул, что продолжительность дня постепенно уменьшается, поэтому ночи уже становятся ощутимо прохладнее и напоминают о приближении календарной осени. А днем еще сохраняется летнее тепло.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украину в ближайшие дни накроет волна августовской жары - в большинстве областей дневная температура будет подниматься до +37 градусов, а кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь на севере и западе страны.

Накануне стало известно, что особенностью второй половины августа станет постепенное снижение ночной температуры. Даже при жаркой дневной погоде ночи будут становиться прохладнее из-за сокращения продолжительности светового дня и постепенного приближения осени.

Ранее сообщалось, что 23 августа в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь ночью местами в центральных и северных регионах возможны небольшие кратковременные дожди.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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