Более 80 автомобилей в очереди на АЗС: россияне жалуются на дефицит бензина

Даже в столице РФ ситуация с бензином сложная.

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В некоторых городах очереди тянутся на сотни метров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

В России ввели ограничения на продажу бензина

В крупных городах РФ и на оккупированных территориях люди часами стоят в очередях на АЗС

Из-за очередей на АЗС в России на дорогах образуются пробки

В стране-агрессоре России ситуация с бензином с каждым днём ухудшается. Из-за этого россияне всё активнее выражают своё недовольство ситуацией в соцсетях.

Жители РФ опубликовали ряд видео, на которых видны огромные очереди на АЗС. Чтобы купить бензин, в колоннах из автомобилей приходится стоять как жителям временно оккупированного Крыма, так и жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска.

видео дня

Еще одной проблемой для россиян стало то, что на продажу бензина ввели ограничения. Поэтому по дороге на АЗС уже кое-где формируются очереди из более чем 80 автомобилей.

"Попала я на Кутузовском (проспекте - Главред) в пробку, стою. А оказывается, что я стою в очереди на заправку. Ну, как раз заправилась, тем более что такая ситуация в стране, уже нужно было. Это я удачно заехала", - рассказала о своем опыте заправки автомобиля жительница Москвы.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео об очередях на АЗС в России:

Насколько в РФ углубился топливный кризис - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что почувствовали в России, - нехватка топлива.

Дефицит топлива неизбежно приведет к росту цен на все. При этом разрушаются и логистические цепочки. Далее начнутся проблемы с поставками продовольствия. Затем начнется падение доходов и банкротство предприятий. Впоследствии возникнут проблемы и с добычей нефти.

Топливный кризис в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что еще с середины августа в Москве и Московской области обострилась ситуация с топливом. Очереди за бензином перерастали в стычки между водителями, часть АЗС продавала только дизель по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы. На фоне перебоев с поставками, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре может начаться полноценный топливный кризис.

Накануне стало известно, что после резкого роста цен россияне начали массово скупать "топливные таблетки", которые производители рекламируют как средство для снижения расхода бензина.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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