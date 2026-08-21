Дроны долетели до Урала: в России серия взрывов, есть попадания на важном объекте

Силы обороны, вероятно, вновь нанесли удар по крупному предприятию РФ.

https://glavred.info/world/drony-doleteli-do-urala-v-rossii-seriya-vzryvov-est-popadaniya-na-vazhnom-obekte-10790099.html Ссылка скопирована

Российский объект вновь стал мишенью Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Перми прогремели взрывы

Под ударом, скорее всего, оказался местный НПЗ

Силы обороны не впервые атаковали "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез"

Утром 21 августа в стране-агрессоре России было шумно. Административный центр Пермского края атаковали беспилотники. Местные жители в соцсетях сообщают о серии взрывов.

По данным Exilenova+, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез", который находится на расстоянии более 1500 километров от Украины.

видео дня

Что известно о НПЗ в Перми

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что ПНОС - один из крупнейших НПЗ РФ мощностью около 13 млн тонн нефти в год.

Силы обороны Украины уже наносили удары по заводу в конце апреля, в мае и 29–30 июля. После июльской атаки сообщалось об аварийной остановке установки первичной переработки и работе предприятия примерно на 75% мощности.

"Если нынешнее поражение ПНОС подтвердится, это будет повторный удар по НПЗ, который уже работал с поврежденной установкой первичной переработки", - подчеркнул он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как удары по территории России меняют настроения среди россиян

Главред писал, что, по словам политолога и офицера ВСУ Михаила Басараба, накопительный социально-экономический эффект после украинских ударов заметен прежде всего тем, кто находится непосредственно в России.

Обычные жители страны-агрессора всё больше теряют веру в собственную неприкосновенность, всемогущество и непобедимость режима, а заодно и России в целом.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске Республики Татарстан, где зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Ранее украинские Силы обороны в рамках ударной кампании против российской инфраструктуры нанесли удар и вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удар на расстоянии более 1000 километров по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

Больше новостей:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред