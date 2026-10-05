Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

Синоптик предупредила, что украинцев еще недолго будет радовать тепло.

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Прогноз погоды в Украине на 6–10 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Насколько тепло будет в Украине в ближайшие дни

Как изменится погода в Киеве 6 октября

Когда в Украину вернутся осадки

Погода в Украине завтра, 6 октября, будет солнечной, теплой и сухой под влиянием антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По её словам, максимальная температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов, в Закарпатье ожидается до +24 градусов, на северо-востоке Украины будет немного прохладнее, +16+18 градусов.

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Погода в Украине 6 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 6 октября

Во вторник в столице также ожидается теплая погода. Температура воздуха днем будет в пределах +19+20 градусов. Осадки в Киеве, по прогнозу синоптика, маловероятны.

Погода в Киеве 6 октября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца недели

Диденко отметила, что 7 и 8 октября комфортная и теплая погода в Украине еще сохранится. А уже 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.

"Когда, как и где - в уточнённых прогнозах погоды, как всегда", - добавила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, погода в Украине на следующей неделе, с 5 по 11 октября, будет устойчивой и сухой, с комфортной температурой на фоне повышенного давления.

Накануне стало известно, что в начале текущей недели изменится погодная ситуация. Холодный воздух уступит место более теплому, а дневная температура поднимется до +21 градуса.

Ранее Главред писал, что зимой в Украине может выпадать снег, однако в низменных и более тёплых регионах он чаще будет сменяться дождём или быстро таять во время очередной оттепели.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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