Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

Вы узнаете:
- Насколько тепло будет в Украине в ближайшие дни
- Как изменится погода в Киеве 6 октября
- Когда в Украину вернутся осадки
Погода в Украине завтра, 6 октября, будет солнечной, теплой и сухой под влиянием антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По её словам, максимальная температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов, в Закарпатье ожидается до +24 градусов, на северо-востоке Украины будет немного прохладнее, +16+18 градусов.
Погода в Киеве 6 октября
Во вторник в столице также ожидается теплая погода. Температура воздуха днем будет в пределах +19+20 градусов. Осадки в Киеве, по прогнозу синоптика, маловероятны.
Как изменится погода в Украине до конца недели
Диденко отметила, что 7 и 8 октября комфортная и теплая погода в Украине еще сохранится. А уже 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.
"Когда, как и где - в уточнённых прогнозах погоды, как всегда", - добавила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, погода в Украине на следующей неделе, с 5 по 11 октября, будет устойчивой и сухой, с комфортной температурой на фоне повышенного давления.
Накануне стало известно, что в начале текущей недели изменится погодная ситуация. Холодный воздух уступит место более теплому, а дневная температура поднимется до +21 градуса.
Ранее Главред писал, что зимой в Украине может выпадать снег, однако в низменных и более тёплых регионах он чаще будет сменяться дождём или быстро таять во время очередной оттепели.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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