Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

Силы обороны нанесли мощный удар по ряду стратегических объектов РФ.

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Российские НПЗ и нефтяной терминал пострадали в результате украинской атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Что сообщили в Генштабе:

В Татарстане поражен НПЗ

В Краснодарском крае под атаку попал нефтяной терминал

Последствия дальнобойных ударов Украины для РФ уточняются

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника 19 августа и в ночь на 20 августа. Об этом сообщил Генштаб ВС Украины.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске Республики Татарстан, где зафиксировано попадание с последующим возгоранием на территории предприятия.

видео дня

Скриншот из Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео атаки на НПЗ:

""ТАНЕКО" – может перерабатывать до 16 млн тонн нефтяного сырья в год. Производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности моторные топлива и другую продукцию нефтепереработки. Задействован в обеспечении армии противника", - говорится в сообщении.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Также под удар Сил обороны попал нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Волне Краснодарского края. На территории объекта зафиксирован пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

""Таманьнефтегаз" - один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского перевалочного комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год. Терминал обеспечивает перегрузку нефти и нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда. Обеспечивает логистические и топливные потребности армии РФ", - добавили в Генштабе.

Когда Украина сможет нанести удар по РФ своей баллистической техникой

Главред писал, что, по словам бывшего главы Минобороны Михаила Федорова, Украина может получить возможность наносить удары по территории России собственными баллистическими ракетами в ближайшие три-шесть месяцев.

До сих пор Украина для ударов вглубь российской территории преимущественно использовала дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты. Однако по сравнению с баллистическими ракетами такое оружие движется медленнее и после обнаружения его легче перехватить.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным СМИ, власти Москвы отменили 18-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти на Красной площади с 21 по 30 августа, из-за опасений украинских атак.

Накануне стало известно, что украинские Силы обороны в рамках ударной кампании против российской инфраструктуры поразили и вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа украинские дроны атаковали Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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