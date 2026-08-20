После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в Кремле

Кратко:
- Россия пытается цинично оправдать очередной смертоносный удар по Украине
- Оккупанты традиционно назвали массированный удар по Киеву атакой на военные цели
В Кремле в очередной раз пытаются выдать террор против украинских городов за якобы "высокоточный удар" по военным объектам, умалчивая о жертвах среди населения и разрушении гражданской инфраструктуры.
Так в Минобороны РФ прокомментировали массированную атаку на Киев и Киевскую область в ночь на 20 августа. В результате вражеского удара погибли 12 человек, более 40 получили ранения. Повреждены жилые дома, больница и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Несмотря на это, в вражеском оборонном ведомстве заявили о якобы "успешном поражении" военных и транспортно-логистических объектов.
Особенно цинично Минобороны РФ сопроводило свой пост изображением запуска ракеты с надписью "Бьем залпом". Под ним разместили фразу: "Приводим убедительные аргументы".
Там утверждают, что российские войска нанесли "массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования", а также беспилотниками большой дальности.
"Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в городе Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Киев и Киевскую область 20 августа - последние новости
В ночь на 20 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Атака продолжалась всю ночь. Основной ракетный удар был нацелен на Киев, Бровары и Борисполь.
В столице в результате российского нападения погибли 12 человек, ещё 40 получили ранения. Последствия удара зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. Повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, нежилые и складские помещения, в которых возникли пожары.
21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированного нападения врага на столицу.
В Киевской области в результате атаки погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали. В Бориспольском районе четверо раненых были госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. В Броварах из-за российского удара возникли проблемы с электроснабжением, также был поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.
Решится ли Кремль нанести удар по мостам через Днепр - прогноз разведки
В Главном управлении разведки не исключают, что враг может нанести удары и по мостам через Днепр.
"Это тоже критическая инфраструктура, поэтому мы понимаем, насколько важна задача военной разведки Украины по получению предупредительной информации о планах агрессора на этом направлении", - сказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
По его словам, в последнее время российские войска наносят удары по мостам в прифронтовых Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Он добавил, что оккупанты систематически атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются важными элементами украинской транспортной системы.
"Когда объект становится наиболее важным для нас, тогда враг начинает по нему работать", - пояснил заместитель начальника ГУР.
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Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. В связи с вторжением России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было включено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ было включено в санкционные списки США, пишет Википедия.
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