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Воинский учет украинок в ЕС: Еврокомиссия внесла ясность в новые правила

Виталий Кирсанов
20 августа 2026, 16:45
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Сейчас государства ЕС самостоятельно определяют порядок практического применения правил временной защиты украинцев.
В ЕС проверяют воинский статус украинок
В ЕС проверяют воинский статус украинок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В правилах временной защиты не предусмотрено разделение украинцев по полу
  • ЕК передала государствам-членам соответствующие материалы и инструкции

Европейская комиссия в ближайшие недели планирует опубликовать обновленные рекомендации для стран Евросоюза относительно применения новых правил предоставления временной защиты гражданам Украины.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

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По его словам, сейчас государства ЕС самостоятельно определяют порядок практического применения правил временной защиты украинцев, которые находятся в Европе из-за войны.

Отдельно Ламмерт прокомментировал информацию о случаях, когда украинским женщинам при въезде в страны Евросоюза могут потребовать подтвердить отсутствие обязанности проходить военную службу.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что решение Совета ЕС о продлении механизма временной защиты для граждан Украины вступило в силу в начале августа. Теперь оценкой конкретных ситуаций и проведением предусмотренных проверок занимаются компетентные органы каждой страны ЕС.

При этом, подчеркнул Ламмерт, в действующих правилах временной защиты не предусмотрено разделение украинцев по полу.

"Речь идет о военной службе или бывшей военной службе, поэтому нет различия между мужчинами и женщинами", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он также сообщил, что Еврокомиссия уже передала государствам-членам соответствующие материалы и инструкции, которые должны помочь им применять обновленные правила на практике.

Кроме того, сейчас готовятся дополнительные операционные рекомендации. По словам Ламмерта, обновленные инструкции по практическому применению механизма временной защиты для украинцев Еврокомиссия намерена обнародовать в ближайшие недели.

Воинский учет украинок в ЕС: Еврокомиссия внесла ясность в новые правила
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Возвращение украинцев домой - мнение Буданова

Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение украинцев, находящихся за рубежом, возможно только после создания безопасных и благоприятных условий для жизни в Украине.

По его мнению, для этого необходимы три ключевых условия: завершение войны, надежные гарантии безопасности и восстановление украинской экономики.

Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывающих в страны Евросоюза.

Кроме того, Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Напомним, что в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

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В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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