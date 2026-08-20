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В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно

Мария Николишин
20 августа 2026, 16:12
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В Кремле заявили, что специальные представители президента США якобы остаются "желательными собеседниками" для российской стороны.
В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно
В Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • В Кремле не видят оснований для оптимизма в отношении мира
  • Песков обвинил Киев в отсутствии прогресса
  • Визит Уиткоффа и Кушнера в РФ пока не запланирован

В Кремле заявили, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны против Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.

По его словам, причиной отсутствия прогресса якобы является "позиция Киева".

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Отдельно Песков коснулся возможного визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Россию.

"Точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока не запланировано", - сказал он.

Впрочем, пресс-секретарь Кремля добавил, что оба посланника якобы остаются "желательными собеседниками" для российской стороны и лично для российского диктатора Владимира Путина.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Кремль отказывается от переговоров

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что, несмотря на постоянные усилия Украины по налаживанию переговоров, российская сторона не желает соглашаться на прекращение огня с "заморозкой" нынешней линии фронта.

По их мнению, отклонение Кремлем всех украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о постоянном нежелании России прекратить войну в Украине на любых условиях, не соответствующих максималистским требованиям России.

"Кремль, по всей видимости, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают аналитики.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль исключает сценарий замораживания боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий считает, что Россия не намерена останавливать войну в Украине до конца 2026 года.

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский отмечал, что диктатор Владимир Путин, скорее всего, продолжит войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике РФ, ситуацию на фронте и удары украинских военных по территории России.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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