На Украину надвигается африканский воздух: когда ударит аномальная жара

Вы узнаете:
- Будет ли новая волна жары в Украине продолжительной
- Когда в Украину придет свежий воздух
- Какой будет погода в последние дни августа
Погода в Украине в конце августа будет жаркой, температура поднимется до +35–+37 градусов. Об этом сообщил синоптик, начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань.
По его прогнозу, недолгая, но настоящая волна сильной жары начнётся уже завтра, 21 августа. Причина такой аномалии - поступление в Украину сухого раскалённого африканского воздуха через Балканский полуостров.
"Дополнительно интенсивному прогреву будут способствовать малооблачное небо и длительный солнечный нагрев земной поверхности", - отметил синоптик.
По синоптическим расчетам, аномальная жара продержится в Украине до 23 августа. В воскресенье большинство областей Украины, в том числе и Черкасскую область, пересечет малоактивный атмосферный фронт с северо-запада.
"Этот же атмосферный фронт откроет путь более свежему воздуху из южной части акватории Балтийского моря", - добавил Постригань.
Как изменится погода в последнюю неделю августа
Предположительно, до конца следующей недели после кратковременной жары в Украине не будет ни высоких температур, ни дождей.
"Продолжительность дня постепенно сокращается, поэтому ночи уже становятся ощутимо прохладнее и напоминают о приближении календарной осени. А днем ещё сохраняется летнее тепло", - подытожил синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 21–22 августа в Украине будет жарко. Ночью температура воздуха составит +15–+23 градуса, а днем в большинстве областей ожидается сильная жара.
Ранее стало известно, что в Киеве и области 20 августа прогнозируется переменная облачность без осадков, лишь днем местами по области ожидается кратковременный дождь, гроза.
Накануне сообщалось, что 23 августа в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь ночью местами в центральных и северных регионах возможны небольшие кратковременные дожди.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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