Не только для стирки: как использовать кондиционер для белья при уборке

Блогерша объяснила, как одно средство облегчит уборку всего дома.

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Лайфхаки по уборке с помощью кондиционера для стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как использовать кондиционер для белья после стирки

Что можно отмыть с помощью кондиционера для белья

Кондиционер для белья можно использовать не только по прямому назначению во время стирки. Из него можно приготовить растворы для ухода за мебелью, полом, зеркалами и другими поверхностями.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась несколькими способами применения кондиционера во время уборки.

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Как использовать кондиционер для белья вместо утюга

Кондиционер для белья можно применять для ухода за вещами после стирки. По словам Софии Сизовой, достаточно смешать пол-колымачка средства с 300 миллилитрами воды и перелить раствор в распылитель.

"Вы получаете жидкий утюг для вещей, а в придачу - ароматизатор", - утверждает она.

Как использовать кондиционер для белья для мебели и пола

Кондиционер для белья можно добавлять в воду и использовать полученный раствор для протирания поверхностей. Пропорция должна быть 1 колпачок кондиционера на 2 литра воды.

"Они (пол и мебель - Главред) покроются защитным слоем. И пыль не будет долго на них оседать, и убираться придется реже", - отметила Сизова.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как помыть зеркала кондиционером для белья

Еще один способ применения кондиционера касается глянцевых поверхностей и зеркал. Для этого блогер советует использовать микрофибру, воду и небольшое количество кондиционера.

Смотрите видео о том, как использовать кондиционер для белья при уборке:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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