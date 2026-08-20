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Не только для стирки: как использовать кондиционер для белья при уборке

Анна Косик
20 августа 2026, 14:58
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Блогерша объяснила, как одно средство облегчит уборку всего дома.
Не только для стирки: как использовать кондиционер для белья при уборке
Лайфхаки по уборке с помощью кондиционера для стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как использовать кондиционер для белья после стирки
  • Что можно отмыть с помощью кондиционера для белья

Кондиционер для белья можно использовать не только по прямому назначению во время стирки. Из него можно приготовить растворы для ухода за мебелью, полом, зеркалами и другими поверхностями.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась несколькими способами применения кондиционера во время уборки.

видео дня

Как использовать кондиционер для белья вместо утюга

Кондиционер для белья можно применять для ухода за вещами после стирки. По словам Софии Сизовой, достаточно смешать пол-колымачка средства с 300 миллилитрами воды и перелить раствор в распылитель.

"Вы получаете жидкий утюг для вещей, а в придачу - ароматизатор", - утверждает она.

Как использовать кондиционер для белья для мебели и пола

Кондиционер для белья можно добавлять в воду и использовать полученный раствор для протирания поверхностей. Пропорция должна быть 1 колпачок кондиционера на 2 литра воды.

"Они (пол и мебель - Главред) покроются защитным слоем. И пыль не будет долго на них оседать, и убираться придется реже", - отметила Сизова.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как помыть зеркала кондиционером для белья

Еще один способ применения кондиционера касается глянцевых поверхностей и зеркал. Для этого блогер советует использовать микрофибру, воду и небольшое количество кондиционера.

Смотрите видео о том, как использовать кондиционер для белья при уборке:

@sizovasofiaa Лайфхаки для быстрой и "ленивой" уборки ?✨ Оказывается, кондиционер для белья имеет столько скрытых функций, которые могут значительно облегчить уборку ? Использую средства испанского бренда Asevi, которые нашла у @shik_blisk #уборка#лайфхак#лайфхаки#clean#чистота♬ оригинальная аудиозапись - Сизова София

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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