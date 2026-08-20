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Убивают дерево за недели: три главные ошибки в уходе за разделочной доской

Анна Ярославская
20 августа 2026, 11:16
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Деревянные разделочные доски портятся не от времени, а от неправильного ухода.
Деревянная доска
Эксперт объяснила, как нельзя мыть деревянную разделочную доску / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему деревянную доску нельзя замачивать в воде
  • Как убрать запах чеснока с разделочной доски
  • Можно ли мыть деревянную доску в посудомоечной машине

Деревянные разделочные доски и кухонные принадлежности портятся преимущественно не от времени, а от неправильного ухода. В частности, посудомоечная машина, замачивание в воде или сушка в горизонтальном положении способны испортить даже качественную древесину за считаные недели. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

Посудомоечная машина - главный враг деревянной доски

Самая распространённая ошибка владельцев деревянных досок - попытка ухаживать за ними так же, как за пластиковыми или металлическими. Влага и высокая температура посудомоечной машины действуют на древесину разрушительно.

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"Всё слишком долго остаётся горячим и влажным, а потом очень быстро высыхает. Из-за этого дерево пересыхает, часто трескается или деформируется, а в трещинах застревают остатки пищи и размножаются бактерии", - объяснила Бесемер.

Не менее вредным она называет длительное замачивание досок в воде - древесина просто разбухает и теряет форму. Мыть деревянную доску лучше сразу же после использования, особенно после контакта с сырым мясом. Также доску нужно сразу же насухо вытирать полотенцем, чтобы избежать пятен и деформации.

Отдельное внимание эксперт уделяет моющим средствам: агрессивная химия и сильно ароматизированные гели для посуды вредят древесине не меньше влаги.

"Мойте доски и инструменты мягким мылом. Не используйте агрессивные моющие средства, особенно сильно ароматизированные средства для мытья посуды - они высушивают древесину", - посоветовала Бесемер.

Если доска уже покрылась коркой засохшей еды или пропиталась резким запахом - например, после нарезки чеснока - выбрасывать её не обязательно. Бесемер предлагает простой домашний способ вернуть дереву чистоту.

"Разрежьте лимон пополам и протрите доску соком, а затем щедро посыпьте её крупной солью. Кислота вытягивает запах из дерева и помогает растворить засохшие остатки пищи", - пояснила Трейси.

Минеральное масло против специализированных средств

Годами Бесемер обрабатывала свои доски и деревянные принадлежности обычным минеральным маслом, как когда-то делал её отец.

Свой постоянный ритуал ухода она проводит раз или два в месяц, обычно на следующий день после мытья, когда доски и другие деревянные кухонные инструменты уже полностью высохли. Сначала она втирает масло чистой бумажной салфеткой или фланелевой тканью с обеих сторон, в уголки и углубления, после чего заворачивает предметы в пищевую плёнку на сутки-двое.

После этого остатки масла вытирают насухо, а сверху наносят тонкий слой воска для дерева, который после высыхания дополнительно защищает древесину от пересыхания.

"Уход за деревянными кухонными принадлежностями занимает всего несколько минут раз или два в месяц. Уделив этим инструментам немного дополнительного времени, вы сможете пользоваться ими десятилетиями", - резюмировала Бесемер.

Ранее Главред писал, как часто нужно менять разделочные доски.

Также мы писали о кухонном лайфхаке, позволяющем вернуть разделочной доске первозданный вид.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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