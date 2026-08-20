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Единственный действенный метод против голубей: что точно заставит их покинуть балкон

Дарья Пшеничник
20 августа 2026, 10:08
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Сетки и шипы препятствуют проникновению птиц, тогда как блестящие ленты и ультразвуковые устройства дают лишь временный эффект.
голубь
Как прогнать голубей с крыш или с балкона / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какой метод действительно не пускает голубей на балкон
  • Почему фольга и силуэты хищников не работают
  • Что делать, если птиц подкармливают соседи

Самый надёжный способ избавиться от голубей на балконе, террасе или подоконнике - это не отпугивание, а физическое перекрытие доступа: защитные сетки и специальные шипы против птиц работают надежнее любых блестящих или звуковых устройств, сообщает evz.ro.

Проблема характерна для городской застройки, где птицы легко находят места для отдыха и гнездования. Помимо грязи и запаха, гнезда могут перекрывать технические отверстия, а помет со временем разрушает поверхности, на которые попадает.

Для балкона или террасы, куда голуби залетают внутрь, самым практичным вариантом считается сетка от птиц. Она создает барьер и не зависит от того, испугается птица или нет - при правильном монтаже доступ просто закрыт. Для открытых балконов сетка часто более подходит, чем шипы, поскольку перекрывает весь проем, а не только края, на которые садятся птицы.

Шипы, разработанные специально для птиц, устанавливают на узких поверхностях: подоконниках, карнизах, краях крыши и других местах, где птицы садятся. Их задача - сделать приземление невозможным, а не травмировать голубей. Впрочем, для большой террасы или плоской крыши этого может оказаться недостаточно: если остаются незащищенные участки, птицы просто перемещаются на них.

Почему фольга и ультразвук - не гарантия

Дешевый и быстрый вариант - светоотражающие материалы: алюминиевая фольга или металлизированные ленты. Отражения и движение на ветру способны временно раздражать птиц, и именно такое решение для балконов и садов представляли в румынской прессе в 2026 году как доступное. Проблема в том, что к статическим раздражителям голуби привыкают.

То же самое касается силуэтов хищников, дисков и лент: первоначальный эффект есть, но если предмет постоянно висит на одном месте, птицы перестают реагировать. Официальные рекомендации по контролю численности голубей делают акцент именно на перекрытии доступа к зданиям и защите поверхностей для приземления.

Особый риск представляют ультразвуковые устройства, которые продаются для балконов, террас и крыш. Их эффективность зависит от модели и размещения, однако местные власти, дающие рекомендации по контролю голубей, предупреждают: звуковые приборы не всегда действуют избирательно на один вид и могут стать источником дискомфорта для соседей. В многоквартирном доме это означает, что проблему просто переносят из одной квартиры в другую.

Что учесть перед установкой

Еще одна мера - убрать доступные источники пищи и воды. Остатки еды на террасе, семена или емкости с водой превращают балкон в привлекательное место, поэтому власти советуют не кормить голубей вблизи жилья. Если же птиц подкармливают несколько жильцов дома, установка системы защиты в одной квартире решит проблему лишь частично.

Выбор решения зависит от места установки: сетка - для балкона, куда птицы залетают внутрь; шипы - для подоконников и узких краев; для больших террас и крыш обычно требуется комбинация методов, чтобы перекрыть все точки приземления.

Технические рекомендации по контролю за птицами предупреждают, что плохо спроектированные или запущенные сетки и шипы могут привести к запутыванию птиц, поэтому правильный монтаж имеет решающее значение. Если же установка предполагает вмешательство в фасад или общее имущество, владельцу стоит заранее проверить правила дома и согласовать работы с объединением совладельцев.

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Об источнике: Evenimentul Zilei

EVZ.ro (Evenimentul Zilei) - одно из крупнейших румынских новостных изданий, основанное в 1992 году. Изначально газета выходила в печатном формате и быстро стала одним из самых популярных ежедневных изданий страны. Сегодня EVZ работает преимущественно как онлайн-платформа, публикуя новости о политике, экономике, обществе, международных событиях, истории и культуре.

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