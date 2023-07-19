Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

Пользовательница TikTok поделилась умным кухонным лайфхаком, позволяющим вернуть разделочной доске первозданный вид.
Девушка по имени Джесс показала простой способ очистки разделочных досок. Все, что для этого нужно - пара натуральных ингредиентов, которые уже есть у вас на кухне.
"Простой способ очистки испачканных разделочных досок", - написала Джесс в подписи к посту.
На опубликованном видео видно, что Джесс держит свою испачканную разделочную доску на виду у камеры, а затем натирает ее поверхность небольшим количеством соли.
Когда соль равномерно распределена, она скребет ее кусочком лимона. В результате реакции между лимонным соком и солью пятна исчезают, и когда в конце видеоролика она снова показывает разделочную доску, она выглядит как новая.
Использование натуральных ингредиентов, таких как лимон и соль, для уборки дома имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это помогает сэкономить деньги на дорогостоящих химических чистящих средствах.
Смотрите видео о том, как почистить разделочную доску:
@jessicamay_home Easiest hack ? A simple way to clean your stained chopping boards. Let me know what you think in the comments ✨ #cleaninghacks#cleaningtiktok#cleanwithmemotivation#cleantok#cleantokuk#cleansmarternotharder#cleantok101#homehacks#homeaccountuk#tiktokhome♬ Come & Get It - Selena Gomez
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