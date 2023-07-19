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Легко и быстро: девушка поделилась, как почистить разделочную доску

Сергей Кущ
19 июля 2023, 15:30 обновлено 19 июля, 15:30
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Девушка по имени Джесс показала простой способ очистки разделочных досок.
Как почистить разделочную доску
Как почистить разделочную доску / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пользовательница TikTok поделилась умным кухонным лайфхаком, позволяющим вернуть разделочной доске первозданный вид.

Девушка по имени Джесс показала простой способ очистки разделочных досок. Все, что для этого нужно - пара натуральных ингредиентов, которые уже есть у вас на кухне.

"Простой способ очистки испачканных разделочных досок", - написала Джесс в подписи к посту.

видео дня

На опубликованном видео видно, что Джесс держит свою испачканную разделочную доску на виду у камеры, а затем натирает ее поверхность небольшим количеством соли.

Когда соль равномерно распределена, она скребет ее кусочком лимона. В результате реакции между лимонным соком и солью пятна исчезают, и когда в конце видеоролика она снова показывает разделочную доску, она выглядит как новая.

Как почистить разделочную доску
Как почистить разделочную доску / скриншот с видео

Использование натуральных ингредиентов, таких как лимон и соль, для уборки дома имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это помогает сэкономить деньги на дорогостоящих химических чистящих средствах.

Смотрите видео о том, как почистить разделочную доску:

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