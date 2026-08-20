Чтобы вернуть смесителю чистоту и блеск, не обязательно покупать специальные средства от известкового налета.

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Как очистить смеситель от налёта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как быстро очистить смеситель от известкового налета

Какое простое средство поможет удалить белый налет со смесителя

Как правильно использовать уксус для очистки крана

Смесители в ванной комнате и на кухне ежедневно контактируют с водой, которая оставляет после себя белые пятна и тусклый налет. Это следствие испарения капель, в которых содержатся соли кальция и магния. Со временем они образуют твёрдые минеральные отложения, которые портят вид металла и затрудняют уход за поверхностью.

Главред расскажет, как быстро очистить смеситель в домашних условиях.

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Как избавиться от налета на смесителе

Эксперты по уборке рекомендуют использовать белый уксус. Как пишет El Cronista, уксус считается одним из самых простых и в то же время эффективных средств для борьбы с такими следами. Его кислотность размягчает известковый налет, благодаря чему он легко удаляется губкой или тканью.

Как правильно применять уксус

Прежде чем обрабатывать смеситель, стоит сначала смыть обычную грязь. Затем уксус можно перелить в бутылку с распылителем и опрыскать участки с пятнами. Другой вариант - смочить мягкую ткань и протереть ею поверхность. Рекомендуем оставить уксус на несколько минут, чтобы кислота успела размягчить отложения. После этого достаточно протереть смеситель губкой и смыть остатки средства чистой водой.

Чтобы избежать повторного появления пятен, смеситель следует вытереть насухо. Это снизит риск образования новых отложений и поможет сохранить блеск металла.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Важный нюанс

Перед использованием уксуса стоит ознакомиться с рекомендациями производителя смесителя. Некоторые покрытия, например лакированная латунь или матовый черный металл, могут быть чувствительны к кислотным средствам. Также категорически нельзя смешивать уксус с хлорсодержащими препаратами - это опасно для здоровья.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть смеситель от налета:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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